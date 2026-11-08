Hubo festejo inclusivo en Hotel WAM

“Sin etiquetas” reunió a más de 150 jóvenes, familiares y acompañantes terapéuticos en una noche temática que promovió la integración y la recreación.

En una nueva edición de la propuesta impulsada por el Municipio, personas con discapacidad, familiares y acompañantes terapéuticos se dieron cita este sábado en las instalaciones del Hotel WAM para disfrutar de un espacio de encuentro, música y diversión. La temática elegida en esta oportunidad fue Halloween, generando una gran concurrencia y entusiasmo entre los participantes.

El intendente Othar Macharashvili, junto a la secretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda, acompañó el desarrollo del evento y destacó la relevancia de consolidar políticas públicas orientadas a la inclusión plena. Al respecto, el mandatario comunal expresó que “garantizar espacios de recreación, alegría y participación real para todos nuestros jóvenes es un compromiso, porque una ciudad más justa se construye fomentando el encuentro y la integración comunitaria en cada barrio”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano y Familia, Julieta Miranda, valoró la alta convocatoria de la jornada. “Hoy estamos en otra edición de la Fiesta Sin Etiquetas, donde concurrieron alrededor de 150 personas con discapacidad. La temática de hoy es Halloween, que ha sido muy solicitada por nuestros jóvenes”, explicó.

Asimismo, la funcionaria detalló las distintas modalidades de participación contempladas en la propuesta. “Muchos vienen acompañados por sus familiares, otros con sus acompañantes terapéuticos y también hay quienes participan de manera autónoma. Todo el equipo de la Dirección de Discapacidad nos acompaña en esta actividad, lo que es muy importante porque buscamos que sea realmente una noche de fiesta”, sostuvo.

Finalmente, Miranda agradeció y resaltó poder realizar el evento en un salón diferente. “Es la primera vez que podemos hacer la fiesta en este espacio y agradecemos la posibilidad de contar con todas sus instalaciones para que puedan disfrutar de la mejor manera. Estas propuestas forman parte de una política que venimos desarrollando desde la secretaría y que el intendente nos pidió sostener y continuar, por lo que seguimos trabajando para fortalecer todo lo que venimos realizando”, concluyó.