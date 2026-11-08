Terminó herida tras volcar en Km. 4 y dio positivo en alcoholemia

La conductora recibió asistencia médica tras el siniestro ocurrido este domingo debajo del puente, cerca de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Se desconocen las circunstancias del vuelco.

Una mujer sufrió lesiones al volcar el vehículo que conducía este domingo por debajo del puente de Km. 4, en Comodoro Rivadavia, en cercanías de las instalaciones de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Tras el siniestro, se le practicó un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 1,25 gramos de alcohol por litro de sangre.

La conductora debió recibir asistencia médica por las heridas sufridas. Hasta el momento, no se difundieron mayores precisiones sobre su estado de salud ni sobre cómo se produjo el vuelco.