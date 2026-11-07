Totalmente ebrio, dormía con el auto en marcha en plena calle

Ocurrió en el barrio Los Bretes y el hombre, de 38 años, perdió su licencia de conducir.

Un hombre de 38 años fue detectado conduciendo bajo los efectos del alcohol en el barrio Los Bretes, luego de que vecinos alertaran a la Policía sobre un vehículo que permanecía en marcha en medio de la calle, mientras su conductor aparentemente dormía en el interior.

El hecho ocurrió el viernes, alrededor de las 22:40, en calle Armando Cistari al 1700. Personal de la Unidad Operativa Zona Sur acudió al lugar tras recibir el llamado de un vecino que advertía sobre la situación de un Fiat Palio.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con el conductor y constataron que presentaba aliento etílico. Si bien la documentación del vehículo se encontraba en regla, solicitaron la intervención de personal de Tránsito Municipal para realizar el correspondiente test de alcoholemia.

La prueba arrojó un resultado de 2,33 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se labró el acta de infracción correspondiente y se procedió a retener la licencia de conducir.

Finalmente, debido a la falta de disponibilidad de una grúa y de espacio físico, un conductor alternativo se encargó de retirar el automóvil del lugar.