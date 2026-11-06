Será este sábado con la participación de artistas y agrupaciones folclóricas. Además, durante el fin de semana, el Centro Cultural será sede de una nueva edición de la Feria de Artesanos y Diseñadores.

El Día de la Tradición se celebra en el Parque de la Ciudad

En el marco de las actividades por el Día de la Tradición, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Cultura invita a la comunidad a disfrutar de un fin de semana con propuestas que ponen en valor las raíces argentinas, el talento local y las distintas expresiones de nuestra cultura.

Este sábado 7, de 16 a 20, el Parque de la Ciudad será escenario del Festival Día de la Tradición, una jornada que reunirá a numerosas agrupaciones folclóricas de la ciudad para celebrar nuestras costumbres a través de la música y la danza.

Participarán Santiago Ayala, los Talleres Municipales de Folklore de los profesores Cristian Lemos y Andrea Cabrera, Energías Danzantes, Dúo de Corazón, Alma Sureña, Embrujo Argentino, Peñi Purrum, Aires del Sur, Fogón del Sur, Folklore Lavanda, Huellas del Sur, Amancay, Viento Sureño, Amanecer Sureño, Los Girasoles, Luna Cautiva, Herencia Cultural y Wayra & Mar.

En paralelo, el Centro Cultural será sede de una nueva edición de la Feria de Artesanos y Diseñadores, que abrirá sus puertas este sábado y domingo, de 15 a 21. El espacio permitirá conocer y acompañar el trabajo de productores y emprendedores locales, con propuestas que reflejan la creatividad y la identidad de la ciudad.

La feria también contará con espectáculos artísticos. El sábado, a las 16, se presentará el Taller de Guitarra de Km. 8, a cargo del profesor Juan Paolisso. Mientras que el domingo, a las 16, actuará el Ballet Aitue; a las 17, el Ballet Proyección Sur; y a las 18, se realizará el tradicional Patio Criollo.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó la importancia de generar estos espacios de encuentro y reconocimiento cultural. “Celebrar nuestras tradiciones es reconocernos en lo que somos. Son jornadas para encontrarnos con nuestras raíces, acompañar a quienes bailan, crean y se expresan desde el lenguaje artístico, valorando el trabajo de nuestras y nuestros artesanos y diseñadores”, expresó.

Finalmente, la funcionaria invitó a los vecinos a participar de ambas jornadas, que serán con entrada libre y gratuita, y que buscan promover el encuentro familiar, acompañar a los hacedores culturales y mantener vivas las tradiciones que forman parte de nuestra identidad.