El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Regionales
  2.  |  TECNOLOGIA
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

Comodoro es sede de la final nacional de robótica

Se realizará este sábado con más de 300 estudiantes de todo el país, 60 de ellos de Chubut.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, acompaña a la Liga de Robótica provincial en su participación en la Final del Campeonato 2026 de la Liga Nacional de Robótica, que se desarrolla este sábado 7 de noviembre en Comodoro Rivadavia.

En esta instancia, 60 estudiantes chubutenses, acompañados por sus docentes, serán parte de un encuentro nacional que convocará a más de 300 participantes de distintas provincias, en una jornada que combinará aprendizaje, intercambio de experiencias y desafíos tecnológicos.

REPRESENTACION CHUBUTENSE

La delegación está integrada por estudiantes de instituciones educativas de Rawson, Trelew, Gaiman, Puerto Madryn, Dolavon, Lago Puelo y Comodoro Rivadavia, reflejando el alcance que ha adquirido la propuesta en diferentes puntos de Chubut.

Para facilitar la participación, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Tecnología Educativa, garantiza el traslado terrestre de estudiantes y docentes desde las distintas localidades y gestiona el alojamiento necesario para la delegación.

La Liga de Robótica del Chubut reúne a instituciones educativas de distintas localidades y promueve el aprendizaje de la electrónica, la informática y la programación mediante experiencias prácticas, desafíos y competencias.

Estas actividades permiten que los estudiantes desarrollen habilidades vinculadas al pensamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo colaborativo, al tiempo que los acercan al uso de nuevas tecnologías y al desarrollo de proyectos innovadores.

A través de la Dirección de Tecnología Educativa, el Ministerio de Educación continúa acompañando estas iniciativas y fortaleciendo la robótica educativa en las escuelas, con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación, estimular las vocaciones tecnológicas y generar espacios de intercambio y participación en competencias de alcance nacional.

Fuente:

Notas Relacionadas

Las Más Leídas del Patagónico