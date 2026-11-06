Referentes de ambas disciplinas se reunieron con el titular del Ente Comodoro Deporte planificando su participación en el desfile del domingo 15 de este mes.

El newcom y el boxeo dirán presente en el Desfile del Deporte

El presidente del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, junto con Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes, vienen manteniendo una serie de reuniones con instituciones deportivas y deportistas con vistas a la planificación del Desfile del Deporte 2026.

En este sentido representantes tanto del boxeo como de newcom mantuvieron una reunión informativa y organizativa de cara al gran desfile que dará visibilidad al deporte de la ciudad.

El mismo será el domingo 15 de noviembre por las calles céntricas de Comodoro Rivadavia y reunirá a más de sesenta disciplinas deportivas, teniendo concentración a partir de las 10:00.

“Estuvimos en la reunión con Hernán Martínez, reforzando la presencia de nuestro deporte para este próximo Desfile del Deporte. Este deporte siempre fue pensado para nosotros, así lo demostramos y lo demuestra Hernán con el apoyo incondicional a todos los clubes de newcom”, comentó Luis Jiménez del club El Faro.

Por su parte Nancy Mac Carthy, de La Rada Newcom, agregó: “Es muy linda idea, hacer un desfile para representar a las disciplinas del deporte. Tendrá buena convocatoria, siempre estamos apoyando a Hernán, más con nuestro deporte, donde cada vez son más equipos los que se suman a la actividad”.

En tanto la instructora de boxeo femenino, Fabiana Villouta, expresó: “Me gustó la propuesta de poder desfilar con las chicas, acercarlas para que se conozca más el boxeo femenino, al cual estoy dedicándome hace ya cuatro años en el Velódromo”.