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El newcom y el boxeo dirán presente en el Desfile del Deporte

Referentes de ambas disciplinas se reunieron con el titular del Ente Comodoro Deporte planificando su participación en el desfile del domingo 15 de este mes.

El presidente del Ente Comodoro Deportes, profesor Hernán Martínez, junto con Martín Gurisich, a cargo de la Dirección General de Deportes, vienen manteniendo una serie de reuniones con instituciones deportivas y deportistas con vistas a la planificación del Desfile del Deporte 2026.

En este sentido representantes tanto del boxeo como de newcom mantuvieron una reunión informativa y organizativa de cara al gran desfile que dará visibilidad al deporte de la ciudad.

El mismo será el domingo 15 de noviembre por las calles céntricas de Comodoro Rivadavia y reunirá a más de sesenta disciplinas deportivas, teniendo concentración a partir de las 10:00.

“Estuvimos en la reunión con Hernán Martínez, reforzando la presencia de nuestro deporte para este próximo Desfile del Deporte. Este deporte siempre fue pensado para nosotros, así lo demostramos y lo demuestra Hernán con el apoyo incondicional a todos los clubes de newcom”, comentó Luis Jiménez del club El Faro.

Por su parte Nancy Mac Carthy, de La Rada Newcom, agregó: “Es muy linda idea, hacer un desfile para representar a las disciplinas del deporte. Tendrá buena convocatoria, siempre estamos apoyando a Hernán, más con nuestro deporte, donde cada vez son más equipos los que se suman a la actividad”.

En tanto la instructora de boxeo femenino, Fabiana Villouta, expresó: “Me gustó la propuesta de poder desfilar con las chicas, acercarlas para que se conozca más el boxeo femenino, al cual estoy dedicándome hace ya cuatro años en el Velódromo”.

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