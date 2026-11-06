Comodoro fortalece su perfil turístico con una nueva edición de la Expo

El Municipio puso en marcha la propuesta en el Predio Ferial, con una Ronda de Negocios como eje de la jornada inaugural.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia dio inicio este viernes, en el Predio Ferial, a una nueva edición de la Expo Turismo “Comodoro Alma Patagónica”. La jornada inaugural, a cargo del titular de la cartera de Turismo, Eduardo Carrasco, se constituyó en el punto de encuentro de la Ronda de Negocios, reuniendo a agencias, operadores, prestadores y organismos oficiales para generar alianzas, cerrar acuerdos y fortalecer el mercado turístico intrarregional y nacional.

“Comodoro está construyendo una identidad turística que se suma a su perfil productivo. Contamos con paisajes, fauna marina y una herencia cultural que merecen ser conocidos, y desde el Municipio trabajamos para que esa diversificación se traduzca en más oportunidades para los comodorenses", sostuvo Macharashvili en la previa.

En este marco, el intendente convocó a la comunidad a ser parte de la propuesta al expresar: “Invitamos a todos los vecinos a recorrer la Expo con sus familias durante el fin de semana. Es una oportunidad para descubrir destinos, disfrutar de la gastronomía local y reconocer el potencial de la región, que ofrece mucho más que viento y petróleo”, indicó.

Por su parte, Carrasco remarcó en particular el potencial turístico de la observación de ballenas, así como también otros atractivos disponibles durante todo el año gracias a la combinación estratégica de diversas especies en la costa. “Es importante conectar a prestadores locales con empresas nacionales e internacionales mediante rondas de negocios para promover áreas protegidas como Rocas Coloradas y Punta del Marqués”, afirmó.

A su turno, el coordinador de la Ronda de Negocios, Bruno English, agradeció la presencia de autoridades, expositores y operadores turísticos nacionales e internacionales, y subrayó la importancia del evento para impulsar las oportunidades comerciales en la zona.

“Comodoro es un destino que necesita de ustedes y necesita generar justamente nuevas oportunidades y negocios para todos nuestros prestadores turísticos”, indicó English, quien detalló que durante la jornada habrá conferencias magistrales a cargo de expertos internacionales, enfocadas en las preferencias de los mercados, con el fin de consolidar alianzas estratégicas duraderas que fortalezcan el crecimiento del sector turístico regional.

La Expo Turismo estará abierta a la comunidad los días sábado 7 y domingo 8 de noviembre, con entrada libre y gratuita. La propuesta para toda la familia invita a descubrir destinos de todo el país, probar lo mejor de la gastronomía local y disfrutar de intervenciones artísticas y shows en vivo.