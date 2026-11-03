Entregan 70 carnets de manipulación de alimentos

La Dirección de Manipulación de Alimentos organizó una jornada para quienes tramitaban el carnet por primera vez.

Ante la gran demanda de vecinos que requieren la certificación para trabajar, se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Información Pública (CIP) una nueva jornada de capacitación para la obtención del Carnet de Manipulación de Alimentos. La convocatoria finalizó con 70 asistentes formados que obtuvieron su documento por primera vez.

La iniciativa surgió para dar respuesta urgente a los emprendedores, productores y trabajadores gastronómicos que participarán en las ferias y eventos del fin de semana, en un trabajo articulado junto a las áreas de Turismo y Cultura.

Desde la dirección de Manipulación de Alimentos, destacaron que inicialmente para acceder a la capacitación se inscribieron 100 personas. “Tuvimos en cuenta que hay mucha demanda porque viene la Expo Turismo y mucha gente lo necesitaba en forma urgente”, se indicó.

Asimismo, remarcaron la importancia de contar con las certificaciones correspondientes para la venta y elaboración de productos alimenticios en eventos masivos. "Todas las personas que participan de este tipo de ferias tienen que contar con el carnet de manipulación y el carnet sanitario. Trabajamos articuladamente con Turismo y Cultura para que, cada vez que hay ferias, la gente pueda obtener su carnet de forma inmediata", añadieron.

Para tramitar la credencial por primera vez, los vecinos deben solicitar un turno previo teniendo como requisito indispensable contar con el carnet sanitario. La capacitación consiste en una charla presencial, de aproximadamente 2 horas y media. Tras finalizar el curso y abonar el arancel correspondiente, se otorga el carnet de manera inmediata con una validez de 2 años.