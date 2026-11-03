El tráiler de Salud Municipal comenzó con las atenciones en Rodríguez Peña

Con el objetivo de llegar con la atención integral y en territorio a los vecinos, el Municipio a través de la Secretaría de Salud, puso en funcionamiento el dispositivo móvil frente a la Asociación Vecinal de Rodríguez Peña, ubicada en Joaquín González entre calles Miguel Peña y Matienzo de Km.5. La atención es de lunes a viernes, con entrega de turnos a las 08:30 horas por orden de llegada.

Como parte de las políticas sanitarias que lleva adelante la gestión municipal de Othar Macharashvili, la Secretaría de Salud a cargo de Jorge Espíndola continúa impulsando el programa “Salud en tu barrio” con el tráiler que recorre los barrios de zona norte y sur de la ciudad. Desde este martes 03 de noviembre, se iniciaron las atenciones gratuitas en el barrio Rodríguez Peña con especialidades orientadas a la prevención y el diagnóstico temprano.

En este marco, el día miércoles habrá atención de Medicina General para personas a partir de los 5 años en adelante, con firmado de planillas escolares y de ANSES. Además de la atención médica, se continuará ofreciendo prestaciones habituales, entre ellas, prácticas de enfermería y vacunación correspondiente al Calendario Nacional, atención obstétrica y realización de electrocardiogramas sin necesidad de orden médica, además de odontología los días viernes.

Cronograma semanal del 03 al 06 de noviembre

Para acceder de manera espontánea, de lunes a viernes, los turnos se otorgan a partir de las 08:30 horas por orden de llegada y la atención se brinda de 09 a 14 horas.

-Martes: Obstetricia, vacunación y prácticas de enfermería.

-Miércoles: Médico clínico generalista (a partir de los 5 años, llenado de planillas escolares y de ANSES), Electrocardiogramas (no es necesario pedido médico), vacunación y prácticas de enfermería.

-Jueves: Obstetricia, vacunación y prácticas de enfermería.

-Viernes: Odontología, vacunación y prácticas de enfermería.