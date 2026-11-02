Familias de la Escuela Municipal participaron de actividades de promoción y autocuidado

200 alumnos de segundo grado participaron de distintas actividades educativas sobre la salud. La propuesta culminó con una jornada participativa junto a las familias, donde compartieron los conocimientos adquiridos sobre hábitos saludables y autocuidado.

Como parte de las políticas sanitarias que lleva adelante el intendente Othar Macharashvili, la Secretaría de Salud realizó acciones de promoción y prevención destinadas a los 200 alumnos de la institución educativa. Las propuestas buscan fortalecer el autocuidado y la incorporación de hábitos saludables desde la infancia.

Durante el desarrollo del proyecto, el personal de Salud trabajó de manera articulada con los docentes, mediante actividades lúdicas y experiencias prácticas vinculadas al funcionamiento del corazón, la alimentación saludable, la importancia de la actividad física, el descanso, el cuidado de la salud bucal y conocimientos básicos de Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP).

Como cierre de la propuesta, se realizó la jornada “Cuidarnos entre todos/as”, donde los estudiantes compartieron junto a sus familias diferentes estaciones participativas. Las actividades incluyeron juegos, experiencias sobre el funcionamiento del corazón, prácticas de RCP, la elaboración de un mural colectivo y la proyección de un video protagonizado por los propios alumnos.

El secretario de Salud, Jorge Espíndola destacó la importancia de acercar estas propuestas a la comunidad al indicar que “a través del Programa Integral de Salud buscamos que los chicos no solo accedan a controles y atención sanitaria, sino que también incorporen herramientas para cuidar su salud. Lo que aprenden en la escuela llega a sus hogares y nos permite fortalecer la prevención desde la infancia”, expresó.

Asimismo, el funcionario puso en valor el compromiso del equipo al expresar que “estas actividades reflejan el trabajo que realiza nuestro personal, que planifica y desarrolla propuestas junto a los docentes para acercar la salud a los más chicos. La participación de las familias en el cierre demuestra la importancia de trabajar de manera conjunta entre salud, educación y comunidad”, sostuvo.