Octubre Rosa: hospitales realizaron más de 1.800 mamografías

Hubo atención a demanda y se ampliaron los días y horarios de turnos. Se concretó un fuerte trabajo preventivo sobre el cáncer de mama.

En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, realizó más de 1.800 mamografías en los hospitales de toda la provincia, además de múltiples actividades de concientización.

En ese sentido, los hospitales de Comodoro Rivadavia, Regional, Alvear y el mini hospital Laprida; los Zonales de Esquel, Puerto Madryn y Margara; y el Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” de Trelew, además del Subzonal de Rawson y el Rural de Trevelin, prestaron durante todo el mes de octubre atención a demanda, ampliaron sus horarios y los turnos para brindar la posibilidad a las mujeres de efectuarse el estudio.

De ese modo, las mujeres de 40 años en adelante tuvieron la oportunidad de hacerse la mamografía sin necesidad de presentar pedido médico, accediendo a la atención de manera rápida y ágil.

Debido a ello se evidenció una amplia convocatoria, ya que se realizaron en los establecimientos sanitarios cabecera de toda la provincia un total de 1.817 mamografías.

CONCIENTIZACION

Los hospitales cabecera, rurales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), desarrollaron durante todo octubre diferentes propuestas de prevención y concientización sobre el cáncer de mama.

Se llevaron a cabo charlas, talleres, caminatas, y múltiples iniciativas que convocaron a una gran cantidad de mujeres de diversas localidades.

En ese contexto, los hospitales y CAPS se sumaron con distintas iniciativas a las actividades de prevención y sensibilización, promoviendo la detección temprana, los controles y el autocuidado.