Caminata Rosa en la costanera local

Se realizará este sábado en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. No hay inscripción y la participación es libre y gratuita.

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, este sábado se realizará una caminata simbólica, con invitación abierta a la comunidad. No habrá inscripción, la participación es libre y gratuita, siendo el punto de reunión el vagón ubicado en la costanera de Comodoro a partir de las 12.

Esta actividad al aire libre se planificó en el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, conocido como Octubre Rosa, que se conmemora cada mes de octubre a nivel mundial para promover la prevención, el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos.

La iniciativa cuenta con al apoyo de Comodoro Deportes, Dirección General de Deportes y estará bajo la coordinación de dos referentes, Silvia Lavalle y Alejandra Rodríguez.

“Obviamente el área Mantenimiento de la Salud, de las cuales somos referentes con Alejandra Rodríguez, nos hacemos eco de esta campaña y organizamos una caminata simbólica en la costanera local, que la vamos a cerrar con una clase de 1 hora de zumba”, dijo Silvia Lavalle.

El objetivo principal es concientizar sobre la importancia de la detección precoz, ya que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres y tiene altas probabilidades de cura si se detecta a tiempo.

“La convocatoria para las personas es el sábado 31 de octubre a las 12 del mediodía, hacemos una entradita en calor y luego iniciamos la caminata. Es una caminata breve, fácil, de intensidad súper baja y luego pegamos la vuelta ahí en la avenida costanera”, sostuvo Alejandra Rodríguez, quien fue paciente oncológica.

La invitación es a la comunidad de Comodoro Rivadavia y sin dudas a las integrantes de diversas sedes municipales, la familia en general. “El punto de reunión será en el vagón, en esa zona vamos a hacer la clase, cortamos un ratito la calle. Hacemos la caminata y una clase de zumba. Es una caminata simbólica, sin costo, nos hacemos eco de la campaña, porque nuestro trabajo anualmente es el mantenimiento de la salud”.

“Comunicar a través de una actividad lúdica y divertida, que los controles y el asesoramiento sobre la salud de la mujer son importantes, hacerlo de una manera amable y agradable”, puntualiza la instructora Silvia Lavalle.

LA CAMINATA ROSA ES ABIERTA Y GRATUITA

Por su parte, la instructora Alejandra Rodríguez puntualizó: “Es una invitación general para toda persona que quiera participar. Esto es como decía Silvia, para concientizar un poco. Yo, soy paciente oncológica, ya terminé mi remisión. También pasé por el cáncer de mamas, así que bueno, vamos a concientizar al resto de las mujeres con sus estudios, con sus controles, y esta es una manera de que tomen conciencia de eso”.

Un sector de enorme convocatoria y labor durante el año es el Área Mantenimiento de la Salud. “Nuestro calendario anual, la propuesta con Alejandra estos últimos años fue diversificar un poco las actividades que nosotros ofrecemos. No solamente lo que es la parte lúdica, que es zumba, porque bueno, mediante el baile y el buen estado de ánimo, la gente participa y hace actividad física. Después tenemos las otras disciplinas, que son un poquito más específicas, que es la localizada, pilates mat, aeróbica marcial, que tiene un poquito más de intensidad, o los circuitos funcionales. Tratamos de hacer actividades heterogéneas, que no sectoricen, que no queden sectorizada la gente que participa. Entonces, una de ellas son las caminatas. Ya realizamos en el mes de junio un trekking en zona sur, también de modalidad de mediana baja, la gente participó muy bien”, asegura Silvia Lavalle, aclarando que el circuito del próximo sábado abarca un 3 Km, en un tramo corto del sector de costanera.