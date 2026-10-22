El municipio realizó nueva jornada de prevención de cáncer de mama

La actividad, que reunió a más de 60 mujeres del programa Nutriendo Futuro, se desarrolló en el marco del Mes Rosa.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de las secretarías de Salud y de la Mujer, Género y Diversidad, llevó adelante este jueves por la mañana en el auditorio del Centro de Información Pública (CIP), la jornada de prevención de cáncer de mama “Tocar para prevenir, autoexamen de mamas”, destinado a las mujeres que participan del programa Nutriendo Futuro.

Durante el encuentro, el equipo profesional de salud destacó la importancia de fomentar el autocuidado y la promoción de la salud entre las asistentes, especialmente porque las mujeres suelen postergar su bienestar debido a sus múltiples responsabilidades familiares.

Durante la apertura, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, remarcó la decisión política del intendente Othar Macharashvili que “nos inculcó el trabajo en territorio y el trabajo entre las secretarías. Así que hace tiempo venimos trabajando en conjunto y esto queda plasmado hoy con esta nueva propuesta que tenemos por el Mes Rosa”.

En cuanto a la jornada de prevención de cáncer de mama, desde la cartera de Salud subrayaron el trabajo de la promoción de la salud, que apunta a que los participantes que reciben los conocimientos contribuyan a difundirlo entre su familia, vecinos y el entorno más cercano.

Por su parte, la secretaria María Cativa, titular de la cartera de la Mujer, resaltó que las políticas públicas del Municipio “nos permiten acompañar a las mujeres que son el pilar de la familia y a veces cumplimos muchos roles, inclusive más de los que nos corresponden”, al tiempo que sostuvo que “es necesario que puedan controlarse para prevenir y anticipar cualquier enfermedad”.