Dos nuevos casos importados y Chubut sigue sin actividad del mosquito

Los contagios corresponden a personas con antecedentes de viaje a Perú y Costa Rica. Con estos casos, la temporada acumula seis confirmados en el país, todos importados. En Chubut no se detectó actividad reproductiva de Aedes aegypti.

El Ministerio de Salud confirmó dos nuevos casos de dengue correspondientes a la semana epidemiológica 40. Ambos fueron clasificados como importados, ya que las personas afectadas tenían antecedentes recientes de viaje al exterior.

Uno de los pacientes reside en Santa Fe y había viajado a Perú, mientras que el segundo pertenece a Santa Cruz y registró un viaje previo a Costa Rica. Con estas notificaciones, el total de casos confirmados en la actual temporada asciende a seis y todos cuentan con antecedente de viaje.

Además, existen nueve casos probables sin antecedentes de viaje que continúan bajo investigación para determinar si hubo transmisión local.

En cuanto a la fiebre chikungunya, no se informaron nuevos casos durante la última semana. Se mantiene únicamente el caso confirmado en Orán, Salta, correspondiente a una persona que había viajado a Bolivia.

Chubut, sin actividad reproductiva del Aedes aegypti

El último informe de vigilancia entomológica dejó un dato relevante para la Patagonia: en Chubut no se registró actividad reproductiva del mosquito Aedes aegypti durante la temporada 2025-2026.

A nivel nacional, la actividad del vector se mantuvo mayormente en niveles bajos, aunque con diferencias importantes entre regiones. El Noroeste presentó los indicadores más elevados, mientras que en el NEA se detectó actividad durante prácticamente toda la temporada.

La vigilancia continúa siendo clave debido a que el mosquito transmisor del dengue, chikungunya y Zika puede mantener actividad en distintas zonas aun fuera de los períodos de mayor circulación.

Las autoridades sanitarias recomiendan sostener las medidas de prevención, especialmente eliminando recipientes que acumulen agua, utilizando repelente y reforzando los cuidados en personas que viajen a zonas con circulación viral.