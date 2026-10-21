Las nuevas detenciones se concretaron en Esquina, Corrientes, tras detectar presuntas contradicciones en la investigación. Mientras tanto, continúa la búsqueda de la docente, desaparecida desde el 6 de octubre.

Caso Nancy Godoy: detuvieron a un matrimonio y ya son tres los arrestados

La investigación por la desaparición de Nancy Godoy sumó dos nuevas detenciones en Corrientes. Un matrimonio fue arrestado bajo sospecha de encubrimiento agravado, por lo que ya son tres las personas detenidas en el marco de la causa.

Se trata de Rosa Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas, quienes fueron detenidos este martes por la noche en la ciudad de Esquina. La medida fue ordenada por los fiscales Javier Mosquera y Andrea González a partir de presuntas contradicciones detectadas durante la pesquisa.

Leguizamón es una puestera de la zona que mantenía vínculo con la docente, ya que le facilitaba un caballo y solía acompañarla hasta la escuela rural donde trabajaba. De acuerdo con la investigación, sería una de las últimas personas que tuvo contacto con Godoy antes de su desaparición.

Ambos se suman a Ernesto Ezequiel Bordón, quien ya se encontraba detenido en la causa.

Nancy Godoy salió de su casa el 6 de octubre con destino a la escuela rural y el último contacto conocido se registró al día siguiente.

Mientras la Fiscalía avanza con las medidas judiciales, continúan los operativos de búsqueda en la zona. En las próximas horas está previsto que se incorpore un helicóptero a los rastrillajes.