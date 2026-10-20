Detuvieron al "Conejo" Levicoy en el Ceferino

Tenía un pedido de captura vigente desde octubre por no presentarse a cumplir una pena de un año y ocho meses de prisión.

La Policía del Chubut detuvo a Bruno Alberto Levicoy, alias “El Conejo”, de 37 años, durante un allanamiento realizado en una vivienda de la calle Calafate, en el barrio Ceferino.

Sobre el hombre pesaba una orden de captura vigente desde octubre, luego de que no se presentara ante la Oficina Judicial para comenzar a cumplir una condena de un año y ocho meses de prisión efectiva por los delitos de amenazas simples y robo agravado en poblado y en banda, en grado de tentativa.

El procedimiento estuvo a cargo de la División Búsqueda de Personas y Capturas, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP).

Según la información policial, Levicoy registra antecedentes en distintas causas por robo, tentativa de robo, hurto, lesiones graves con arma de fuego, lesiones con arma blanca, atentado y resistencia a la autoridad, daños y violencia familiar. De acuerdo con el reporte, varios de esos hechos se registraron en el barrio Ceferino y en la zona céntrica de la ciudad.

Tras la detención, el hombre quedó a disposición de la Justicia para avanzar con el cumplimiento de la pena de prisión efectiva que había motivado el pedido de captura.