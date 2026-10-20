En Rada Tilly robaron tres motos en una semana

Una de las motocicletas sustraídas fue recuperada y además la Policía investiga dos intentos de ingreso a viviendas.

El robo de tres motocicletas durante la última semana y dos episodios vinculados con intentos de ingreso a viviendas generaron preocupación entre los vecinos de Rada Tilly. Ante esta situación, la Policía avanzó con las investigaciones y reforzó los controles preventivos en distintos sectores de la ciudad.

En diálogo con FM La Petrolera 89.3, el comisario Gabriel Miranda confirmó que una de las tres motos sustraídas pudo ser recuperada y que se trabaja en dos investigaciones, con la colaboración de la Policía de Investigaciones y la División Sustracción de Automotores.

“A finales de la semana tuvimos una serie de hechos delictivos que repercutieron en la tranquilidad de los vecinos”, admitió el jefe policial, quien indicó que las pesquisas presentan avances.

Además del robo de las motocicletas, se registraron dos episodios relacionados con viviendas particulares. Según detalló Miranda, el viernes se produjo un intento de ingreso a una casa, mientras que el sábado, durante la tarde-noche, ocurrió otro hecho similar.

Para esclarecer lo sucedido, los investigadores trabajan en el relevamiento de cámaras de seguridad, tanto municipales como particulares, con el objetivo de obtener imágenes que permitan identificar a los posibles responsables.

Frente a la preocupación generada por los hechos, la Policía intensificó los operativos en los accesos a Rada Tilly y los controles sobre el transporte público de pasajeros.

“A raíz de estos hechos hemos reforzado los controles en los ingresos, los controles en el transporte público de pasajeros”, afirmó Miranda.

Las tareas se desarrollan de manera coordinada con la Guardia Urbana y la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Además, el comisario indicó que mantuvieron reuniones con el secretario de Gobierno municipal y concejales para informar sobre las medidas previstas y fortalecer el trabajo preventivo.

En relación con el monitoreo, explicó que la Guardia Urbana colabora mediante las cámaras municipales, incluidas las que cuentan con lectores de patentes. También destacó el aporte de los vecinos que facilitan imágenes de sus sistemas privados de vigilancia.

Por último, Miranda pidió a la comunidad que informe a la comisaría sobre cualquier situación sospechosa. Según explicó, los residentes pueden comunicarse a través del WhatsApp del oficial de servicio y de grupos vecinales en los que participan integrantes de la Policía, con el objetivo de mantener un contacto directo y contribuir a la prevención de nuevos hechos delictivos.