Más de 200 personas caminaron "Por una Vida Libre de ACV"

La segunda edición se desarrolló el último sábado en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia.

La segunda edición de la caminata "Por una Vida Libre de ACV" pasó por el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia, en una hermosa jornada que sirvió para concientizar sobre el ACV (accidente cerebrovascular).

El sábado pasado, en el marco del Día Mundial del ACV (accidente cerebrovascular), Solanas Centro de Salud organizó la II Caminata denominada "Por una Vida Libre de ACV", una actividad gratuita que reunió a más de doscientas personas.

En el autódromo General San Martín, la tarde comenzó con un calentamiento de ritmo y baile brindado por las profesoras del Área de Mantenimiento de la Salud de Comodoro Deportes.

Posteriormente, los caminantes tuvieron la posibilidad de transitar dos recorridos, uno de 1K y otro de 3K, y la jornada concluyó con juegos y sorteos.

Cecilia Jacobsen, médica neuróloga de Solanas, contó que “salió el sol y nos tocó un día hermoso. Estamos muy contentos y agradecidos por toda la gente que ha venido. Agradecidos de todos los que se tomaron el tiempo y las ganas para venir y compartir este momento, estamos muy sorprendidos”.

“Fue una jornada para concientizar sobre el ACV, conmemorando el mes del ACV, así que es una buena oportunidad, una caminata para promover los hábitos saludables para hacer prevención y tomar conocimiento de esta patología, de esta enfermedad”, finalizó.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.