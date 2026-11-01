Diez hospitales de Chubut ya cuentan con controles de calidad

La Secretaría de Salud celebró la constitución del Comité de Calidad de la Dirección Provincial de Salud Ambiental, que se suma a la red de trabajo que ya integran diez hospitales de la provincia.

Como parte de las distintas acciones que se llevan adelante para jerarquizar el sistema sanitario público, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, destacó la conformación del Comité de Calidad de la Dirección Provincial de Salud Ambiental (UNA Salud), un área estratégica que se ocupa de la prevención y el abordaje de enfermedades que tienen origen en uno o varios determinantes ambientales en todo el territorio provincial.

La reciente constitución de este equipo de trabajo por parte de dicha Dirección responde a la decisión de la cartera sanitaria provincial, que conduce Sergio Wisky, de avanzar en la implementación de un sistema de gestión de calidad en las distintas áreas sanitarias de la provincia.

RED DE TRABAJO

Al respecto, la directora provincial de Regulación de Políticas Sanitarias, a cargo de la Dirección Provincial de Calidad y Seguridad del Paciente, Laura Pizzi, explicó: “como parte de su Plan de Calidad y de la búsqueda de la mejora continua que impulsa de modo permanente, la Secretaría de Salud está trabajando en la implementación de un sistema de gestión de calidad para el nivel central”, por el cual se busca “que las Direcciones Provinciales también tengan su red de trabajo de calidad y seguridad”.

En esa línea, la funcionaria celebró la reciente conformación del Comité de Calidad de la Dirección Provincial de Salud Ambiental (UNA Salud) y precisó que se trata de “un espacio inter y transdisciplinario en donde se trabaja la implementación del sistema de gestión de calidad y la mejora continua, a través del análisis o de la implementación de procesos”.

Además, destacó que Chubut ya cuenta con Comités de Calidad y Seguridad del Paciente conformados y en funcionamiento en diez hospitales: los Hospitales cabecera de Comodoro Rivadavia (Regional y Alvear), Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Rawson y El Maitén, y los Hospitales Rurales de Gaiman, Dolavon y Gastre.

PROCEDIMIENTOS

El director provincial de Salud Ambiental (UNA Salud), Germán Marino, destacó la importancia de “empezar a trabajar el sistema de calidad no solo en el Departamento Laboratorio de Salud Ambiental, que sigue los lineamientos de la norma ISO/IEC 17025, sino en toda la estructura de nuestra dirección”, de la que también forman parte los Departamentos Provinciales de Saneamiento Básico, Prevención de Riesgos Ocupacionales, Bromatología y Zoonosis.

“La conformación de nuestro propio Comité de Calidad nos va a ayudar a continuar aportando a toda la estructura de la Secretaría de Salud provincial procedimientos relacionados con lo que hacemos nosotros, como por ejemplo el control de la calidad del agua en cada establecimiento, la limpieza de tanques y el control de plagas, entre otras cuestiones”, destacó Marino.

Por último, el referente de la cartera sanitaria indicó que esta iniciativa también “va a servir para organizar las actividades de la Dirección Provincial de Salud Ambiental siguiendo el enfoque de gestión por procesos”.