El microcentro de Caleta Olivia fue escenario de un multitudinario y divertido festejo de Halloween con una gran diversidad de disfraces, sobre todo de personajes de terror.

A esta anticipada noche de brujas, como también se denomina a la milenaria celebración que en tiempos modernos tiene carácter de divertimento, contó con la adhesión de la mayoría de los comercios que, además de estar decorados para la ocasión , se proveyeron de gran cantidad de golosinas para repartir a los niños que acudieron con canastas tipo calabazas.

Dos trayectos de las avenidas San Martín e Independencia fueron cortadas al tránsito de vehículos para posibilitar el desplazamiento de miles de personas de todas las edades que disfrutaron del evento que se inició alrededor de las 14.00 y se extendió hasta cerca de las 20:00

Calabazas talladas, telarañas falsas, tumbas y figuras de brujas, fantasmas, esqueletos y otros personajes modernos se mostraron en una tarde soleada y de agradable temperatura.

El furor por Halloween que año tras año gana más adeptos, motivó que este año el municipio se sumara a la celebración e instalara un “paseo del terror” con varias carpas en las que los visitantes eran sorprendidos con tenebrosas escenas.