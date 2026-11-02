Más controles tras los tiroteos en la zona alta de Pietrobelli y Newbery

Seguridad intensificó los operativos vehiculares en las zonas altas de ambos barrios de Comodoro. Habrá mayor presencia de personal y exigencia de documentación tras los tiroteos reiterados y el ataque a una policía.

Los controles vehiculares en las zonas altas de Jorge Newbery y Pietrobelli serán reforzados ante los enfrentamientos armados que se repiten en esos sectores. El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó que los operativos ya se intensificaron y anticipó un despliegue con mayor cantidad de efectivos.

"La idea es empezar a hacer controles muy intensos, con mucho recurso humano y mucho requerimiento de documentación y sobre todo de los vehículos", explicó.

Según el funcionario, las fuerzas de seguridad tienen identificados vehículos que circulan de manera recurrente por los lugares donde se registran las balaceras. "Pululan vehículos todo el tiempo que son de las mismas personas, están identificados, yo podría darte nombres y sus vehículos, y claramente no tienen ningún motivo para desplazarse en esos lugares", sostuvo.

El refuerzo apunta a intervenir sobre una situación que pone en riesgo a los vecinos. Entre los episodios recientes, Iturrioz mencionó que le dispararon a una mujer policía. "Un tipo que le tira a un funcionario policial, imagínate lo que puede hacer con una persona desarmada".

El ministro aseguró que mantiene contacto con residentes que le envían videos e información sobre los enfrentamientos. También reconoció el temor que existe a prestar testimonio: "Yo entiendo también el temor que tienen a involucrarse porque francamente estos tipos no respetan nada".

Sobre las investigaciones, describió una problemática histórica y señaló que la falta de testimonios formales dificulta avanzar en los procesos penales. Afirmó que conocen los nombres, domicilios y actividades de los sospechosos, pero necesitan que personas ajenas a la fuerza los identifiquen.

"Más temprano que tarde les vamos a caer para que cesen con esta actividad que pone en riesgo a todos sus vecinos", advirtió. Además, sostuvo que a los involucrados "les importa muy poco la vida de sus vecinos" y planteó que la intervención sería distinta si resolvieran sus diferencias en el campo.

En paralelo, Iturrioz cuestionó decisiones judiciales vinculadas con personas que tienen antecedentes por uso de armas. Mencionó a "Chichón" Barría, a quien señaló como uno de los involucrados en los tiroteos de la zona alta de Pietrobelli.

El ministro recordó que intervino en una condena anterior contra Barría por portación de arma de fuego de guerra, que calcula que ya cumplió. También criticó que una causa posterior se resolviera mediante un juicio abreviado con seis meses de semidetención, modalidad que, según explicó, le permite salir durante el día y dormir en la comisaría de General Mosconi.

"Se olvidaron que es reincidente, se olvidaron que es un tipo violento, le aplicaron el mínimo de la pena", afirmó. Según sostuvo, Barría participa de enfrentamientos armados durante el día. "Así no funciona el sistema. Hay algunos fiscales que se esfuerzan y otros que hacen solamente una estadística, cierra-causas".