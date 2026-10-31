Provocó disturbios en una panadería céntrica y terminó preso

El hombre, de 28 años, habría alterado el orden e intentado abalanzarse sobre los policías que acudieron tras una alerta.

Un hombre de 28 años fue aprehendido durante la tarde del viernes luego de protagonizar disturbios en una panadería del microcentro de Comodoro Rivadavia e intentar incitar a pelear a los policías que intervinieron en el lugar.

El hecho se registró alrededor de las 16:15 en la panadería Don Carlos, ubicada sobre avenida Rivadavia al 393, cuando los efectivos de la Comisaría Seccional Primera recibieron una alerta a través del grupo de WhatsApp que conecta a comerciantes de la zona céntrica con la Policía para prevenir incidentes.

El aviso advertía sobre la presencia de un individuo que estaba alterando el orden en el establecimiento y generando molestias a clientes y transeúntes.

Al arribar, los uniformados intentaron dialogar con el hombre, identificado como Lucas Gonzalo Ferreira, de 28 años, y le solicitaron en reiteradas oportunidades que depusiera su actitud. Sin embargo, según el reporte policial, el sujeto reaccionó de manera hostil e intentó abalanzarse sobre los efectivos para provocarlos a pelear.

Ante esta situación, el personal policial procedió a su aprehensión y posterior traslado a la dependencia, con el objetivo de evitar que el episodio escalara y garantizar la seguridad de las personas presentes.

Por el caso tomó intervención la Fiscalía de Turno, a cargo de Maximiliano Morsuchi. Además, se dio participación a la Fiscalía Contravencional y al Juzgado de Paz.