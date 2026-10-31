Provocó disturbios en una panadería céntrica y terminó preso

Un hombre de 28 años fue aprehendido durante la tarde del viernes luego de protagonizar disturbios en una panadería del microcentro de Comodoro Rivadavia e intentar incitar a pelear a los policías que intervinieron en el lugar.
El hecho se registró alrededor de las 16:15 en la panadería Don Carlos, ubicada sobre avenida Rivadavia al 393, cuando los efectivos de la Comisaría Seccional Primera recibieron una alerta a través del grupo de WhatsApp que conecta a comerciantes de la zona céntrica con la Policía para prevenir incidentes.
El aviso advertía sobre la presencia de un individuo que estaba alterando el orden en el establecimiento y generando molestias a clientes y transeúntes.
Al arribar, los uniformados intentaron dialogar con el hombre, identificado como Lucas Gonzalo Ferreira, de 28 años, y le solicitaron en reiteradas oportunidades que depusiera su actitud. Sin embargo, según el reporte policial, el sujeto reaccionó de manera hostil e intentó abalanzarse sobre los efectivos para provocarlos a pelear.
Ante esta situación, el personal policial procedió a su aprehensión y posterior traslado a la dependencia, con el objetivo de evitar que el episodio escalara y garantizar la seguridad de las personas presentes.
Por el caso tomó intervención la Fiscalía de Turno, a cargo de Maximiliano Morsuchi. Además, se dio participación a la Fiscalía Contravencional y al Juzgado de Paz.