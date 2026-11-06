Un choque terminó con un auto bloqueado y una mujer herida

Un impacto entre dos vehículos movilizó a la Comisaría Seccional Segunda. Una mujer de 75 años fue asistida por médicos tras presentar dolor de cuello, aunque no necesitó traslado al hospital.

Una colisión entre dos autos registrado en la esquina de Saavedra y Avenida Rivadavia movilizó a la policía de Comodoro Rivadavia el jueves a las 22:40. Una mujer resultó asistida en el lugar por dolores leves.

Personal de la Comisaría Seccional Segunda acudió rápidamente al cruce tras recibir la alerta de una colisión vehicular simple. En el hecho se vieron involucrados un Chevrolet Corsa Classic y un Volkswagen Vento.

Al arribar los efectivos, la acompañante del primer rodado manifestó dolencias en la zona de la cabeza y el cuello. Ante la situación, se solicitó la presencia de profesionales de la salud. La doctora Acha asistió a la vecina de manera preventiva y determinó que "únicamente sus dolencias se debían al impacto", confirmando además que "no amerita traslado al hospital" por la levedad del cuadro.

Durante la verificación de la documentación obligatoria para circular, la policía constató que el conductor del Volkswagen Vento registraba su Licencia Nacional de Conducir vencida. Debido a esta irregularidad, los uniformados le labraron el acta de infracción número 21662. En tanto, el automóvil Chevrolet presentaba todos los papeles al día.

El incidente no requirió la remoción inmediata por parte de la fuerza, pero el Vento debió quedar estacionado en la vía pública a la espera de una grúa de auxilio. Según indicaron las fuentes policiales, la caja automática del vehículo terminó bloqueada como consecuencia del impacto, lo que impidió su circulación posterior por la zona céntrica.