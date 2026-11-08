Domingo caluroso con 27 grados de máxima

Comodoro Rivadavia y alrededores tendrá una jornada parcialmente nublada y sin lluvias. El viento del oeste aumentará durante la tarde y la noche, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

El domingo 8 de noviembre se presenta con temperaturas que alcanzarán los 27°C durante la tarde en Comodoro Rivadavia. El cielo permanecerá parcialmente nublado a lo largo de la jornada y la probabilidad de precipitaciones será del 0%.

Por la mañana se esperan 18°C, con viento del oeste de entre 13 y 22 km/h. Durante la tarde, el ascenso de la temperatura estará acompañado por un incremento del viento, que soplará entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a 23°C y se mantendrán las condiciones de viento previstas para la tarde.

Para el lunes 9 se anticipan temperaturas de entre 16 y 26°C, sin precipitaciones. El cielo estará parcialmente nublado durante la mayor parte del día, con menor nubosidad por la tarde. El viento continuará del oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h durante la madrugada y la mañana, y de entre 32 y 41 km/h por la tarde y la noche. Las ráfagas más intensas se esperan en la madrugada, cuando podrían alcanzar los 69 km/h.

El martes 10 tendrá cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 16 y 23°C, también con un 0% de probabilidad de lluvias. El viento del oeste soplará entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de entre 60 y 69 km/h durante la madrugada y la mañana, y de entre 70 y 78 km/h hacia la tarde y la noche.