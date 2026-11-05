Jueves con lluvias fuertes: la temperatura no superará los 14°C

Comodoro Rivadavia tendrá este jueves 5 de noviembre una jornada marcada por el descenso de temperatura y el regreso de las lluvias, que podrían presentarse con mayor intensidad durante la tarde.

La mañana comenzará con cielo parcialmente nublado, una temperatura cercana a los 12°C y baja probabilidad de precipitaciones. El viento soplará del oeste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas estimadas entre 51 y 59 km/h.

El cambio más importante llegará por la tarde. El pronóstico prevé lluvias fuertes, con una probabilidad de precipitación de entre 70% y 100%. La máxima apenas alcanzará los 14°C y el viento rotará hacia el sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Hacia la noche continuarán las lluvias, aunque con una probabilidad algo menor, de entre 40% y 70%. La temperatura descenderá nuevamente hasta los 12°C y se mantendrá el viento del sudeste.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene además avisos por lluvias para distintos sectores, con acumulados que pueden ubicarse entre 10 y 30 milímetros y ser superados de manera puntual.