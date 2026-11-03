Comodoro Rivadavia tendrá este martes una jornada seca y con temperaturas templadas. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte del día y la máxima llegará a los 19°C.

Martes templado: 19°C, sin lluvias y viento más fuerte por la noche

El martes 3 de noviembre se presentará con condiciones bastante estables en Comodoro Rivadavia, sin probabilidades de lluvia y con temperaturas agradables durante buena parte de la jornada.

La mañana comenzará con unos 15°C, cielo parcialmente nublado y viento del oeste entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h, aunque sin generar un escenario tan intenso como el de jornadas anteriores.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará los 19°C y se mantendrán las mismas condiciones generales, con cielo parcialmente nublado, viento del oeste y ausencia de precipitaciones.

Hacia la noche, el termómetro descenderá levemente hasta los 16°C, pero el viento volverá a ganar fuerza. Se esperan velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.