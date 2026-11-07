Secuestran once kilos de cocaína en Arroyo Verde

El gobernador encabezó una conferencia de prensa junto al ministro Iturrioz. Destacó los operativos realizados durante el año, que permitieron incautar casi cien kilos de cocaína por un valor superior a los $10.000 millones.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó los resultados de los operativos contra el narcotráfico realizados durante el año en distintos puntos de la provincia, que permitieron secuestrar cerca de 100 kilos de cocaína, y confirmó la implementación de un anillo digital de seguridad para reforzar los controles en los principales accesos al territorio provincial.

Durante una conferencia de prensa junto al ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, el mandatario puso en valor el trabajo de la Policía del Chubut, en articulación con las fuerzas federales y la Justicia, y ratificó el compromiso de continuar fortaleciendo la prevención del delito mediante la incorporación de tecnología y el combate a las organizaciones criminales.

“Estamos hablando de una incautación histórica de casi 100 kilos de cocaína. Y es importante entender lo que significa: es droga que no va a estar envenenando a nuestros chicos en la provincia y, al mismo tiempo, estamos desfinanciando a las bandas de narcotraficantes en más de 10.000 millones de pesos”, sostuvo Torres.

En ese sentido, el gobernador remarcó que los resultados alcanzados son consecuencia de una política de seguridad sostenida, basada en la inversión tecnológica, el fortalecimiento de los controles y el trabajo conjunto con la Justicia.

ARROYO VERDE

Durante la conferencia, de la que también participaron el jefe de la División Drogas Peligrosas de Puerto Madryn, comisario Nicolás Davies, y el comisario Eliseo Queupimil, junto a la perra antinarcóticos “Tussi”, se brindaron detalles del operativo “Escudo Sur”, que permitió interceptar un cargamento de 11,355 kilogramos de cocaína oculto en un automóvil que se dirigía a Puerto Madryn.

El procedimiento se llevó adelante el pasado 30 de octubre, alrededor de las 4:08 de la madrugada, sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 1308, en el sector de Arroyo Verde.

Allí, efectivos de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Puerto Madryn, junto a personal de la Sección Antinarcóticos y de la Subcomisaría Arroyo Verde, interceptaron un Volkswagen Voyage blanco ocupado por dos hombres mayores de edad, residentes de Puerto Madryn, que ingresaban a Chubut desde el norte del país.

Durante el control, la perra detectora de narcóticos “Tussi” realizó una marcación positiva sobre el vehículo, lo que motivó la intervención de la Justicia Federal.

Posteriormente, personal de Gendarmería Nacional realizó una inspección mediante un escáner portátil, que permitió detectar irregularidades en el interior de las puertas del automóvil.

Con autorización judicial, se efectuó la requisa del rodado y se encontraron diez paquetes compactos que contenían un total de 11,355 kilogramos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza.

Los envoltorios presentaban una marca distintiva con la figura de un delfín, tradicionalmente asociada a una organización dedicada al narcotráfico en el norte del país. Durante el procedimiento también se secuestraron dinero en efectivo y el vehículo utilizado para transportar la sustancia.

Según las estimaciones oficiales, el cargamento podría haber alcanzado un valor de comercialización superior a los $500 millones si hubiera sido distribuido al menudeo.

LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO

Torres sostuvo que los resultados de los últimos operativos reflejan un cambio profundo en la política de seguridad provincial y aseguró que el combate contra las organizaciones criminales constituye una prioridad de su gestión.

“Hoy estamos dando una batalla real contra el narcotráfico. Durante muchos años hubo gobiernos que se hicieron los distraídos a la hora de ponerle nombre y apellido al problema. Nosotros decidimos enfrentarlo y trabajar en conjunto con la Justicia ordinaria y la Justicia Federal para terminar con la impunidad de quienes vienen delinquiendo desde hace décadas”, expresó.

En esa línea, el mandatario hizo referencia a las investigaciones y detenciones concretadas en Comodoro Rivadavia, y destacó la importancia de avanzar contra las organizaciones que durante años operaron en distintos puntos de la provincia.

“Hoy hablamos de los Alcaina, de los Nieves y de los Vera, que están presos. Es fundamental la colaboración de la Justicia para que tengamos medidas ejemplificadoras y para que quienes durante 20 años se manejaron con impunidad sepan que hay un Gobierno provincial decidido a combatirlos”, afirmó.

Asimismo, Torres remarcó que el objetivo central de estas políticas es proteger a las familias chubutenses, especialmente a los más jóvenes, frente al avance del narcotráfico.

“No vamos a permitir que haya familias que se manejen con la impunidad con la que se manejaban en otros tiempos, envenenando a los más chicos”, enfatizó.

ANILLO DIGITAL

En el marco de la presentación, el gobernador confirmó la implementación de un anillo digital de seguridad que permitirá fortalecer los controles sobre los vehículos que ingresan y egresan de Chubut, mediante tecnología integrada a la red provincial de videovigilancia.

El sistema se instalará en puntos estratégicos de las rutas nacionales y permitirá identificar vehículos en tiempo real, detectar aquellos que registren pedidos de secuestro y aportar información relevante para las investigaciones judiciales.

“Es fundamental entender la importancia de la prevención en los ingresos y egresos de nuestra provincia, que es muy extensa. Por eso, la inversión que estamos haciendo en videovigilancia, junto con un anillo digital que nos va a permitir saber en tiempo real quién ingresa y quién sale de Chubut, representa un salto enorme en la prevención del delito”, señaló Torres.

El mandatario provincial explicó que esta iniciativa forma parte de una política de modernización de la seguridad que comenzó con la incorporación de nuevas herramientas de monitoreo en Trelew y que actualmente avanza en Comodoro Rivadavia.

“Así como Trelew es hoy la primera ciudad de la Patagonia que cuenta con esta tecnología de reconocimiento, Chubut va a ser la primera provincia que tenga un anillo digital para controlar sus ingresos y egresos. Vamos a poder identificar vehículos en tiempo real y colaborar de manera mucho más efectiva con las investigaciones judiciales”, aseguró.

La nueva herramienta se integrará progresivamente a la red provincial de videovigilancia y al sistema de emergencias 911, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad y fortalecer la prevención del delito en todo el territorio.

“El avance tecnológico es hoy una de las herramientas más importantes para prevenir el delito. Estamos incorporando tecnología que ya se utiliza en las principales ciudades del mundo y que nos va a permitir tener una provincia más segura”, sostuvo.

Finalmente, Torres ratificó el compromiso de continuar profundizando las acciones contra el narcotráfico y destacó el impacto de los procedimientos tanto en la protección de la salud pública como en el debilitamiento económico de las organizaciones criminales.

“Cada kilo de cocaína que secuestramos es droga que no llega a nuestros chicos y dinero que deja de financiar a las bandas de narcotraficantes. Por eso vamos a seguir invirtiendo en prevención, tecnología y seguridad, y trabajando con la Justicia para que quienes delinquen sepan que en Chubut no tienen lugar”, concluyó.

LA LABOR POLICIAL

El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, destacó el compromiso de los efectivos policiales que participaron de los procedimientos y remarcó la importancia de sostener los controles preventivos en los principales corredores viales.

“La intención no es solamente explicarle a la sociedad el trabajo que venimos desarrollando, sino también reconocer a quienes lo hacen. Este año hemos tenido resultados muy importantes en el combate contra las sustancias estupefacientes, particularmente contra la cocaína, que tiene un enorme poder adictivo y afecta especialmente a nuestros jóvenes”, expresó.

En relación con el operativo de Arroyo Verde, el funcionario explicó que el procedimiento fue resultado de tareas de inteligencia y prevención desplegadas ante la posibilidad de que se intentara ingresar droga durante los fines de semana.

“Sabíamos que los fines de semana son momentos propicios para que se incremente el tráfico de estupefacientes y por eso se establecieron controles antinarcóticos durante largas horas en Arroyo Verde. Fue en ese operativo donde Tussi detectó una carga de cocaína que estaba especialmente acondicionada y oculta dentro de un vehículo”, precisó.

DOS DETENIDOS

Como resultado del operativo “Escudo Sur”, los dos ocupantes del vehículo quedaron detenidos a disposición de la Justicia Federal.

La investigación contó con la intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson, a través del fiscal federal adjunto Eduardo Sebastián Vega y del fiscal Fernando Gelvez, mientras que la orden de requisa fue autorizada por el juez federal de Garantías Gustavo Lleral.

El pasado 2 de noviembre se realizó la audiencia de control de detención, durante la cual la Fiscalía expuso los elementos reunidos y solicitó la prisión preventiva de ambos imputados.

Finalmente, el juez federal interviniente hizo lugar al pedido y dispuso seis meses de prisión preventiva para los dos detenidos, mientras continúa la investigación judicial.