Juegan este domingo a las 16 en La Madriguera por el partido de ida de los cuartos de final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

Newbery y CAI comienzan a buscar un lugar en las "semis" del Regional

Jorge Newbery y Comisión de Actividades Infantiles, ambos de Comodoro Rivadavia, se enfrentarán este domingo por el partido de ida de los cuartos de final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

El encuentro, que se jugará en La Madriguera, dará comienzo a las 16 y será controlado por Ulises Jerónimo, quien estará acompañado por Lucas Hernández y Martín Molina, todos de Neuquén. Además, Leandro Gatica, también de la misma ciudad, fue designado como cuarto árbitro.

Newbery viene de eliminar en octavos de final a Juan José Moreno de Puerto Madryn. En la ida, el “Lobo” cayó 2-1, pero en la vuelta, goleó en La Madriguera 4-1 y de esa manera, se aseguró su pase a cuartos de final.

La CAI, mientras tanto, dejó en el camino por la misma instancia, a Deportivo Villalonga de Villalonga, Buenos Aires. En la ida venció 2-0, pero en la vuelta cayó 2-1, aunque hizo valer el resultado del primer juego y por eso avanzó a esta nueva instancia del certamen.

Cabe destacar que Newbery y la CAI se enfrentaron en la primera fase del actual torneo.

En ese contexto, jugaron por la tercera fecha en cancha del “Lobo”, con triunfo del local por 2-1, con doblete de Lucas Villalba. Agustín Jara anotó el tanto del elenco que conduce la dupla técnica Nicolás Segura-Andrés Silvera.

El segundo encuentro se disputó en el Estadio Municipal de Km 3, con victoria de la CAI por 1-0 con un tanto marcado por Franco Flores.

Ese triunfo, le permitió al “Azzurro” clasificarse como segundo a la tercera fase del certamen, instancia que viene de jugar, lo mismo que su rival, que se había asegurado el primer puesto de la Zona 5, que también tuvo como participantes a Huracán de Comodoro y a Rada Tilly, ambos eliminados en la primera fase.

El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del cruce entre Escorpión de Río Gallegos y Camioneros de Río Grande, Tierra del Fuego.

Estos dos equipos se medirán este domingo desde las 17 en la capital santacruceña con el arbitraje de Cristian Zurita de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena.