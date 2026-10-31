El “Lobo” goleó 4-1 a Juan José Moreno de Puerto Madryn, y accedió a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur. Espera por el ganador de Villalonga-CAI que juegan este domingo a las 13.

Newbery se clasificó a cuartos de final y espera por el ganador de Villalonga-CAI

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia se clasificó este sábado a los cuartos de final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

Fue al golear de local a Juan José Moreno de Puerto Madryn por 4-1 en el encuentro revancha de la tercera fase. En la ida, el “Naranja” se había impuesto por 2-1.

El partido, que se jugó en La Madriguera, tuvo el arbitraje de Kevin Bustos de la localidad bonaerense de Coronel Dorrego.

El “Lobo” se fue al descanso con ventaja de 2-1. El delantero Franco Domínguez abrió el marcador a los 7’ con un golazo de chilena, y dos minutos después, Lucas Villalba puso el 2-0.

La visita descontó a cinco minutos del final de la etapa inicial por intermedio de Máximo Florentín.

En el complemento y cuando transcurrían 29’, otra vez el “Flaco” Domínguez ‘facturó’ y así Newbery pasó a ganar 3-1.

El dueño de casa liquidó la historia y selló su pase a cuartos de final gracias a un gol de René Billalba, ya en tiempo de descuento.

El ganador de este cruce, se las verá con el vencedor de Deportivo Villalonga de Villalonga-Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, quienes jugarán este domingo a las 13 en la provincia de Buenos Aires.

El árbitro del partido será Facundo Altuna, quien estará secundado por Franco Páez y Alvaro Richmond, siendo una terna de Bahía Blanca.

En el partido de ida jugado en el Estadio Municipal de Km 3, fue victoria de la CAI por 2-0, con goles de Nicolás Abregú y del colombiano Bayron Ortiz.

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Panorama – Octavos de final

SABADO 31

- Jorge Newbery 4 (Franco Domínguez 2, Lucas Villalba y René Billalba) / Juan José Moreno 1 ( Máximo Florentín).

DOMINGO 1

- 13:00 Deportivo Villalonga (0) vs CAI (2)

Arbitro: Facundo Altuna (Bahía Blanca).

Asistentes: Franco Páez (Bahía Blanca) y Alvaro Richmond (Bahía Blanca).

Cuatro árbitro: Franco Yatzky (Bahía Blanca).

Cancha: Deportivo Villalonga (Villalonga).