Newbery perdió en Puerto Madryn

Fue 2-1 ante Juan José Moreno por el partido de ida de los octavos de final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia perdió este domingo de visitante por 2-1 ante Juan José Moreno de Puerto Madryn, por el juego de ida de la tercera fase de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Hernán Egurza, tuvo el arbitraje del neuquino Leandro Gatica.

Luego de un primer tiempo con el marcador en cero, las emociones llegaron al comienzo de la etapa inicial.

En ese contexto, J.J. Moreno abrió el marcador con un gol de penal de Agustín González Tapia a los 4 minutos. El “Lobo” empató el juego a los 29’ con un tanto de Fabio Giménez, quien le pegó al balón desde afuera del área para poner el 1-1.

Sin embargo, y a falta de un minuto, el local encontró la victoria con González Tapia, que recibió un centro de Kevin Rychert y de taco puso el definitivo 2-1 en la “ciudad de las ballenas”.

Los dos equipos terminaron con diez jugadores. Porque a los 20’ -del segundo tiempo- se fue expulsado el capitán del equipo comodorense Gastón Barrientos, mientras que en el final, se fue -por doble amarilla- Alan Silva del “Naranja”.

La revancha se jugará el domingo en La Madriguera, donde el “Lobo” seguramente dejará todo para que la clasificación se quede en Comodoro Rivadavia.

El ganador de esta serie, se medirá en la cuarta fase con el vencedor de Deportivo Villalonga-Comisión de Actividades Infantiles.