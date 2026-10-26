La CAI sacó ventaja de 2-0 ante Deportivo Villalonga

El “Azzurro” se impuso de local por el partido de ida de los octavos de final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia le ganó este domingo de local 2-0 a Deportivo Villalonga, de Villalonga, provincia de Buenos Aires, por el partido de ida de los octavos de final de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

El encuentro, que se jugó en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, tuvo el arbitraje del trelewense Emanuel Conejero.

Nicolás Abregú abrió el marcador del partido cuando se jugaban 32 minutos de la etapa inicial y aumentó el colombiano Bayron Ortíz a los 39’ del mismo período.

En el segundo tiempo, la CAI desperdició una gran chance de aumentar la ventaja ya que a los 38’, el lateral derecho Mateo Conde, el único refuerzo que se sumó para esta parte final del torneo, falló un penal, ya que su disparo dio en el poste derecho.

Cabe destacar que en este partido, en la formación de Nicolás Segura-Andrés Silvera no estuvo el arquero Alejo Lazarte por una lesión de su rodilla izquierda.

Por lo que en el banco estuvo el juvenil Santiago Rodríguez, arquerito de 18 años de Río Mayo. Además, José Chacón y Luciano Contreras ya se entrenan con el plantel, aunque ambos todavía les falta ritmo futbolístico.

De esa manera, la CAI se quedó con un valioso triunfo, y ahora viajará a Villalonga con todas las ilusiones de acceder a la próxima instancia.

El ganador de este cruce, se las verá en cuartos de final con el vencedor de Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia y Juan José Moreno de Puerto Madryn.