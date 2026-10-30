Jorge Newbery va por la clasificación

Recibe este sábado desde las 15 a Juan José Moreno de Puerto Madryn por la revancha de la tercera fase de la Región Patagónica del Torneo Regional Amateur.

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia recibirá este sábado a Juan José Moreno de Puerto Madryn, por el partido de vuelta de los octavos de final -tercera fase- de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

El partido, que se jugará en La Madriguera, dará comienzo a las 15 y contará con el arbitraje de Kevin Bustos de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires. Los jueces de línea serán Felipe Zonco de la misma localidad bonaerense y Juan Ignacio Miranda de Bahía Blanca.

En el partido de ida, jugado en el estadio Hernán Egurza, fue victoria de JJ Moreno, que se impuso por 2-1 con doblete de Agustín González Tapia -el primer gol fue de penal-, mientras que el tanto del “Lobo”, Fabio Giménez había empatado el partido para el conjunto comodorense.

Newbery necesita ganar y por una diferencia de dos goles, ya que si vence por el mismo marcador de la ida, entonces su suerte se definirá desde los doce pasos.

Pero en Newbery seguramente la cabeza está puesta en que la clasificación se quede en casa. Y jugadores para lograrlo los tiene, además de que contará con una Madriguera que lucirá a full.

Cabe destacar que para este partido, Newbery no podrá contar con su capitán Gastón Barrientos quien fue expulsado en el juego de ida, mientras que la visita no tendrá a Alan Silva, por el mismo motivo.

El ganador de este cruce, se las verá con el vencedor de Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia-Deportivo Villalonga de Villalonga, quienes jugarán este domingo a las 13 en la provincia de Buenos Aires.

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Programa

SABADO 31

- 15:00 Jorge Newbery (1) vs Juan José Moreno (2).

Arbitro: Kevin Bustos (Coronel Dorrego).

Asistentes: Felipe Zonco (Coronel Dorrego) y Juan Ignacio Miranda (Bahía Blanca).

Cuatro árbitro: Antonio Redondo (Bahía Blanca).

Cancha: Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia).

DOMINGO 1

- 13:00 Deportivo Villalonga (0) vs CAI.

Arbitro: Facundo Altuna (Bahía Blanca).

Asistentes: Franco Páez (Bahía Blanca) y Alvaro Richmond (Bahía Blanca).

Cuatro árbitro: Franco Yatzky (Bahía Blanca).

Cancha: Deportivo Villalonga (Villalonga).