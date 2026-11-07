Deportivo Sarmiento visita este domingo a General Saavedra. Huracán buscará volver al triunfo ante USMA. También juegan Portugués-Rada Tilly, Diadema-Palazzo y Petroquímica-Laprida.

Se disputa la 8ª fecha del torneo Clausura Zonal "A"

Con cinco partidos y en diferentes horarios, este domingo se iniciará la octava fecha del torneo Clausura Zonal A “José ‘Portu’ Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, el líder de la Zona “A”, Deportivo Sarmiento tendrá una visita de riesgo cuando juegue en el “Parque” con el local General Saavedra.

El partido, que dará comienzo a las 16, tendrá el arbitraje principal de Luis Fimiani. Gastón Cejas y Sergio Navarrete serán sus asistentes de línea.

En el mismo horario, el necesitado Deportivo Portugués recibirá a Rada Tilly, en encuentro que será controlado por Marcelo Ugarte.

Mientras que a las 18, en Kilómetro 27, el dueño de casa Argentinos Diadema, se las verá con Próspero Palazzo. Carlos Quintana será el juez principal del partido.

Mientras que por la zona “B”, Huracán que viene de caer en el clásico ante Newbery por 1-0 -con gresca incluida-, buscará levantar cabeza en Kilómetro 5.

El “Globo” visitará a Unión San Martín Azcuénaga, equipo que necesita sumar para la tabla general. El partido, que se jugará en el estadio “Armando Avila”, dará comienzo a las 11 y será controlado por Lucas Bres.

Tres horas después, es decir a las 14, Petroquímica intentará volver al triunfo cuando se enfrente con Laprida, en partido que arbitrará Diego Schooff.

Quedó pendiente el encuentro entre Jorge Newbery y Comisión de Actividades Infantiles, los dos líderes que tiene la zona y que se jugará seguramente el miércoles de la próxima semana.

Programa de la 8ª fecha

DOMINGO 8

Zona “A”

- General Saavedra vs Deportivo Sarmiento.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Gastón Cejas y Sergio Navarrete.

Cancha: General Saavedra.

Hora: 16.

- Deportivo Portugués vs Rada Tilly.

Arbitro: Marcelo Ugarte.

Asistentes: Sergio Corbalán y Yamila Ramos.

Cancha: Deportivo Portugués.

Hora: 16.

- Argentinos Diadema vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Carlos Quintana.

Asistentes: Guillermo Díaz y Alan López.

Cancha: Argentinos Diadema.

Hora: 18.

Zona “B”

- USMA vs Huracán.

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Gustavo Corbalán y Luis Marcial.

Cancha: USMA.

Hora: 11.

- Petroquímica vs Laprida.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Víctor Velarde y Carlos Flores.

Cancha: Petroquímica.

Hora: 14.

Pendiente

- Jorge Newbery vs CAI.