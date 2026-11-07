Juegan este domingo en el estadio Miguel Morales las semifinales de la Zona Sur del Torneo Juvenil de fútbol. Su rival será Sarmiento de Junín.

Las Sub 13 y 15 de la CAI emprendieron viaje a Pergamino

Cerca de la medianoche, los planteles de las categorías Sub 13 y Sub 15 de la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia emprendieron el viaje a Pergamino, provincia de Buenos Aires, donde este domingo disputarán las semifinales de la Zona Sur del Torneo Juvenil organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino de la AFA.

Ambas categorías se medirán ante Sarmiento de Junín, en encuentros a partido único. En caso de igualdad al término del tiempo reglamentario, la clasificación a la gran final se definirá mediante tiros desde el punto penal.

Cabe destacar que en Sub 17, se enfrentarán el local Douglas Haig y Maronese de Neuquén.

Aires.

Por su parte, este sábado, en el predio del club Gimnasia y

Tiro de Salta, se jugarán las semifinales de la Zona Norte,

también en las tres categorías.

En Sub 13, el anfitrión se medirá con Unión de Santa Fe; en

Sub 15, Rosario Central chocará con Unión Santiago de

Santiago del Estero y en Sub 17, Unión de Santa Fe se

medirá con Racing de Córdoba.

Los ganadores accederán a la gran final, prevista para los primeros días de diciembre en el Predio Lionel Andrés Messi de la AFA, en Ezeiza, provincia de Buenos.

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Programa

DOMINGO 8 – Estadio: Miguel Morales (Pergamino).

Sub 13

- 11:00 CAI vs Sarmiento

Sub 15

- 13:00 CAI vs Sarmiento.

Sub 17

- 15:00 Douglas Haig vs Maronese (Neuquén).

Foto: Prensa CAI.