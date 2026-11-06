Mateo Rojas Sánchez, talento y proyección a futuro para Waiwen

El comodorense, de apenas 16 años, forma parte del plantel profesional que juega la Superliga Argentina. “Soy consciente de dónde estoy y cuál es mi rol”, expresó.

El talentoso comodorense Mateo Rojas Sánchez es uno de varios jóvenes promovidos de la cantera del vóley local, específicamente del club Waiwen Vóley, que transita su tercera temporada en la máxima categoría del país, la Superliga Argentina.

Actualmente se encuentran en la rotación jugadores comodorenses como Braulio Mendoza, actuales referentes pese a su juventud, y otros talentos asomando como su hermano, Benjamín Mendoza, quien va sumando cada vez más minutos en el primer equipo.

La paciencia que supieron tener los hermanos Mendoza, por citar ejemplos, es la misma que deberá tener Sánchez Rojas, quien con apenas 16 años y 1,83 metro de estatura es el tercer armador en esta temporada y continúa haciendo experiencia junto al plantel. En similar situación están también Martín Rojas y Benjamín Manso, chicos de las inferiores del club comodorense.

Mateo Rojas Sánchez participó en selecciones formativas Sub-14, Sub-16 y Sub-18, recientemente, Juegos EPADE, CAPAPROV y los últimos dos Juegos Evita con Waiwen. Es de familia del deporte, jugó básquet desde muy pequeño y también los encuentros de mini-vóley acompañando a su padre, Gastón Rojas, actual asistente técnico del entrenador principal, Lisandro Luppo.

“Siempre jugué al básquet, más que nada por mi hermano que también jugaba. En vóley también estoy metido desde chiquito, por mi viejo que tenía el club Estudiantes. Yo me metía también a veces a jugar en los encuentros de minivóley. A los 11 años ya empecé a entrenar en Waiwen, en la CAI. Desde ahí no paré, pero al mismo tiempo seguía jugando al básquet. Hacía los dos deportes. El año pasado ya dejé de jugar básquet”, comentó Mateo sobre sus inicios.

DEBUT EN PRIMERA

“Mi posición es armador, siempre fue mi posición desde chiquito. Siempre quise ser armador”, expresó Mateo Rojas Sánchez, quien si bien hoy es parte del primer equipo, acompañó desde afuera el proceso desde la Liga A1 y el ascenso en 2024, incluso debutando en Primera con apenas 13 años en el torneo local.

“Con gente más grande empecé a jugar a los 13 años, ya empecé a entrenar con la Primera local de Waiwen. Ahí tuve los primeros roces, y ahí pude ir perdiendo el miedo a jugar con gente más grande. Al principio da miedo que peguen muy fuerte, hasta que uno se va acostumbrando y puede jugar con más naturalidad”, explicó.

“Empecé con este proceso de Liga el año pasado, cuando ya me incorporé a los entrenamientos globales por la tarde. Este año ya me incorporé totalmente en el plantel. Generalmente todos los años, desde el ascenso, iba a la mañana a hacer en analítico, y de ahí no paré hasta ahora. Como está mi viejo de asistente con Lisandro, veía los entrenamientos, estaba de pasapelotas casi siempre, hasta que me pude incorporar en el plantel”, agregó.

PRIMER OBJETIVO CUMPLIDO

Con el tiempo el entrenador Lisandro Luppo consideró la posibilidad de sumarlo cada vez más y hoy Rojas Sánchez sabe que debe estar listo por si lo necesitan.

“Ese era mi objetivo, poder estar en la rotación y poder estar listo si hace falta. Y si no hace falta, estoy afuera tratando de ayudar al equipo”, dijo el armador.

“La realidad es que tuve el orgullo de viajar al primer Tour. Es el objetivo que tengo desde que soy chiquito, siempre fue el punto máximo. Capaz no jugué pero al menos ya estoy más metido en el plantel que años anteriores y pude compartir con el grupo. Es un grupo muy bueno, tiene mucha experiencia, tiene muchas ligas jugadas. Eso a nivel personal me ayuda, poder estar con gente que ya tuvo esas experiencias y que me ayuda en cosas que yo no sé”, analizó.

“De todos los que pasan aprendo. Necesito tener mi personalidad dentro de la cancha entonces voy viendo con cuales me voy identificando más. También soy consciente de dónde estoy y cuál es mi rol. Obviamente todos van a querer jugar, pero el momento de jugar llegará, y quiero estar listo para eso. Por eso voy al gimnasio, entreno cada día y hago cosas para poder estar listo, para cuando me toque jugar, o cuando me toque viajar poder estar ahí”, aclaró.

“Como ídolo deportivo y en la vida igual, es mi viejo que siempre estuvo para mí, siempre me ayudó y me apoyo en todo. En todos los viajes, en todos los partidos, siempre estuvo ahí. Agradezco a mi familia, a mi mamá, mi papá, a mi hermano, a mis técnicos, que siempre estuvieron para mí. Y como próximo objetivo, capaz muy lejano, es poder llegar a jugar en la Selección Argentina. Siento que con todo el esfuerzo que estoy haciendo, capaz en algún momento llegaré”, cerró Mateo Rojas Sánchez.

Waiwen Vóley viene de meter un gran primer Tour de la Superliga RUS 2026/27 en Tucumán, con dos victorias y una derrota, y tendrá su segundo Tour en Morón (Buenos Aires) enfrentando a Ciudad Vóley, Ferro y Boca, del 12 al 15 de noviembre.