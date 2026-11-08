Gimnasia quiere prolongar su racha ganadora en el Socios Fundadores

Recibe este lunes a Oberá por una nueva fecha de la Liga Nacional. El campeón llega de seis victorias en fila y el partido arranca a las 20:30.

Tras la rutilante gira realizada por terreno cordobés, donde logró tres victorias, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia vuelve este lunes a jugar como local.

El campeón de la Liga Nacional de Básquet recibe a Oberá Tenis Club de Misiones por una nueva fecha de la fase regular, en procura de estirar su racha a siete éxitos en fila.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores -que seguramente lucirá repleto-, dará comienzo a las 20:30, y contará con el arbitraje de Oscar Brítez, Alejandro Zanabone y José Domínguez.

El elenco, que conduce Pablo Favarel, viene de vencer -en la ruta- a Instituto (58-57) y Atenas (79-76) -ambos de Córdoba- y en suplementario a Independiente de Oliva (77-76), para de esa manera continuar con su gran momento.

Esos tres triunfos le permitieron al defensor del título ubicarse tercero en la tabla con balance de ocho triunfos y solo dos derrotas, destacando que seis victorias las logró en condición de visitante (Lanús, Racing de Chivilcoy, Argentino de Junín) más las tres mencionadas en la provincia mediterránea.

Además, en esta última gira, Gimnasia sumó a Anyelo Cisneros, el ala pívot venezolano que de esa manera inició su tercer ciclo con la camiseta del “Verde” chubutense, tras su paso por Mineros de Zacatecas del básquet mexicano.

Por su parte, Oberá TC, se ubica en el 14º escalón de la tabla con un score de 2 triunfos y 4 derrotas. Los dirigidos por Fabio Demti llegan a este partido con un sólido triunfo de local ante Argentino por 98-84, en un partido donde brillaron William Vorhees (20 puntos, 9 rebotes y 3 recuperos), Agustín Brocal (22 tantos y 7 asistencias) y Jonatan Toressi (19 unidades, 6 rebotes y 5 pases gol).

Gimnasia, mientras tanto, también tuvo muy buenos rendimientos, entre los que se destacan -ante la “I”- Cisneros con 18 puntos y 13 rebotes, y Carlos Rivero, quien anotó 14 tantos y bajó 22 rebotes, todo un récord. Gran trabajo de los internos que entre los dos tomaron 35 rebotes en los tableros.

Este lunes, ante un Socios que lucirá a pleno, Gimnasia vuelve a presentarse como local.

El “Verde” saldrá a la cancha con Emiliano Toretta, Felipe Inyaco, Martiniano Dato -que está a cuatro de los 100 triples en la LNB-, Anyelo Cisneros y Carlos Rivero.

Mientras que en el banco estarán Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Obiajulum Okafor, Benjamin Stevens, Valentín Forestier, y los juveniles Jesús Centeno, Gino Balbo y Natalio Santacroce.

La visita, mientras tanto, podría salir con una inicial integrada de la siguiente manera: Bruno Sansimoni, Agustín Brocal, Santiago Barrales, Tyrese Prince y William Vorhees.

Como relevos aparecerán Jonatan Torresi, Juan Cruz Oberto, Víctor Fernández, Albano Costa, Matheus Santos, Milton Mousquere y Manuel Caratino.

LOS PIBES JUEGAN A LAS 16:30

Por su parte, y desde las 16:30, se jugará el partido correspondiente a la Liga de Desarrollo entre el “Verde” y el “Celeste”.

El elenco comodorense viene de ganarle en Oliva a Independiente por 90-87 y así regresó al triunfo, cortando una racha de cinco derrotas en fila.

De esa manera, Gimnasia sumó su tercera victoria en diez presentaciones, ubicándose en el 14º puesto.

El presente de Oberá, también es con récord negativo. Se encuentra 12º en la tabla con 2 triunfos y 4 derrotas, y en su última actuación cayó de local ante Argentino por un doble (64-62).