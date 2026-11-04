Gimnasia sacó un triunfazo frente a Atenas y está tercero en la Liga

El defensor del título, que contó con el regreso de Anyelo Cisneros, se impuso en Córdoba 79-76 y logró su quinta victoria seguida en la Liga.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, en el partido que marcó el regreso del ala pívot Anyelo Cisneros, le ganó este martes de visitante a Atenas de Córdoba por 79 a 76 y de esa manera, hilvanó su quinta victoria en fila por la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se desarrolló en el estadio Estructuras Pretensa Atenas, tuvo el arbitraje de Juan Fernández, Nicolás D’Anna y Jorge Chávez, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 15-21, 38-34 y 53-54.

El inicio fue más que entretenido, de ida y vuelta, con un marcador apretado. Pasada la mitad del primer período estaban 12 a 11. Los últimos minutos de Atenas no fueron de lo mejor y Gimnasia los aprovechó para quedarse con el cuarto por 21 a 15.

Los sureños, mucho más sólidos en su juego, sacaron 12 de ventaja; 27 a 15 ni bien arrancaba el segundo cuarto. Leo Gutiérrez movió el banco Griego, buscando soluciones que hasta ese momento no llegaban. Desde su ingreso, Benjamín Stevens fue de lo más productivo en la visita con 8 puntos, defendiendo bien a las torres de Atenas. Franco Balbi sostenía en ataque al local, que llegó a estar 14 abajo, pero la defensa en zona le permitió cerrar el aro visitante y con una clara mejora en ataque irse al entretiempo 38 a 34.

El reinicio fue muy parecido al comienzo del juego, acciones muy parejas en ambos costados y un marcador con mínimas diferencias para cada lado. Cuando parecía que Atenas se caía nuevamente, apareció Adonys Henríquez, con dos triples seguidos, para poner a su equipo en partido y terminar el tercer cuarto 54 a 53.

Parcial de 6-0 para Gimnasia que volvía a escaparse obligando a rearmarse a su rival. Con esa ventaja los nervios comenzaron a jugar en contra para el Verde cordobés que no podía descontar. Encima perdió a Bryan Carabalí por descalificación. Pero todo cambió; apareció Juan Pablo Arengo con tres triples seguidos para darlo vuelta, 69 a 68, con 2.05 por jugarse. Gimnasia no se fue de partido y con un doble de Carlos Rivero, la figura de la visita, un recupero y un triple de Marcos Chacon sacó cinco de diferencia con 43 segundos. Pese a los últimos intentos del Griego, el campeón sumó otra victoria en Córdoba, informó Prensa Atenas.

En el “Verde” se destacó la gran tarea del pívot salteño con 18 puntos, 4 rebotes y 2 tapas, siendo el goleador del equipo patagónico.

Además, brilló el venezolano Anyelo Cisneros con 14 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. El escolta chileno Felipe Inyaco aportó 11 tantos, mientras que 10 tantos anotaron Marcos Chacón -con 4 rebotes y 6 pases gol- y Benjamin Stevens.

En el “Griego”, el mejor fue el escolta Juan Pablo Arengo, quien resultó el goleador del juego con 28 puntos. Mientras que el pívot Bryan Carabalí -ex Gimnasia-, aportó 9 tantos, 8 rebotes y 5 tapas.

Gimnasia, que ahora trepó al tercer puesto con 7 éxitos y 2 derrotas, se trasladará en las próximas horas hasta la ciudad de Oliva para visitar este jueves a Independiente y así cerrar su gira por la provincia mediterránea.

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Síntesis

Atenas 76 / Gimnasia 79

Atenas (15+19+19+23): Franco Balbi 8, Juan Pablo Arengo 28, Tomás Cavallero 2, Daniel Laster 14 y Bryan Carabalí (Ex) 9 (fi); Facundo Vázquez 1, Santiago Ferrreyra 3, Gonzalo Bressan 2 y Adonys Henríquez 6. DT: Leonardo Gutiérrez.

Gimnasia (21+17+16+25): Emiliano Toretta 0, Felipe Inyaco 11, Martiniano Dato 8, Valentín Forestier 0 y Carlos Rivero (x) 18 (fi); Obiajulum Okafor 0, Sebastián Carrasco 6, Benjamín Stevens 10, Marcos Chacón 10, Gino Balbo 2 y Anyelo Cisneros 14. DT: Pablo Favarel.

Parciales: 15-21, 34-38 y 53-54.

Arbitros: Juan Fernández, Nicolás D’Anna y Jorge Chávez.

Estadio: Estructuras Pretensa Atenas (Córdoba).

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Resultados

Martes 3

- Instituto 75 / Racing 71.

- La Unión 75 / Argentino 57.

- Atenas 76 / Gimnasia 79.

Miércoles 4

- 22:00 Olímpico vs Lanús.

Jueves 5

- 21:00 Oberá vs Argentino.

- 21:30 Independiente vs Gimnasia.

Foto: Prensa Atenas.