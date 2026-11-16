Le volvió a ganar 3-2 y clasificó a las semifinales de la Región Patagónica del Torneo Regional Amateur. Su próximo rival será Escorpión FC de Río Gallegos, que dejó en el camino por penales 4-2 a Camioneros de Río Grande.

La CAI eliminó a Newbery y está en las "semis"

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia se clasificó este domingo para las semifinales de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

El elenco, que conducen Nicolás Segura y Andrés Silvera, se impuso por 3-2 ante su par de Jorge Newbery -el mismo resultado de la ida- y de esa manera, accedió a las “semis”.

El partido, que se jugó en el Estadio Municipal de Km 3, tuvo el arbitraje de Lucas De Dios de la localidad bonaerense de Coronel Dorrego.

A los 5’ de juego, la CAI abrió el marcador por intermedio de José Chacón, que de penal adelantó al elenco “azzurro”.

Ocho minutos más tarde y luego de un grave error del arquero Martín Tula, el propio Chacón marcó su segundo tanto para que la CAI pase a ganar 2-0 y meterle toda la presión al “Lobo”, que en la ida había caído de local 3-2.

Sin embargo, a seis minutos del final de la primera etapa, Newbery llegó al descuento por intermedio René Billalba, para dejar el marcador 2-1, resultado con el que así se fueron luego a los vestuarios.

Al término de los primeros 45’ los dos equipos se quedaron con diez porque en la CAI se fue expulsado Mateo Conde y en la visita lo hizo Leonardo Valdez, ambos por agresión mutua.

A poco de iniciado el complemento, Rodrigo Galdame empató el partido 2-2, pero a los 35’, la CAI volvió a golpear, esta vez con un gol de Matías Avila.

Newbery finalizó el partido con nueve porque en tiempo de descuento se fue por doble amarilla Lucas Villalba.

De esa manera, terminó el partido, la CAI volvió a imponerse por 3-2 -con un global de 6-4- y en semifinales lo espera Escorpión FC de Río Gallegos, que el sábado venció por penales 4-2 a Camioneros de Río Grande, tras haber caído 2-1 en el tiempo regular.

Panorama – Cuartos de final vuelta

SABADO 14

- Camioneros 2 (Ismael Monte y Mateo Alderete) (2) / Escorpión 1 (Maximiliano Sevilla) (4).

El clasificado se definió por penales.

DOMINGO 15

- CAI 3 (José Chacón 2 y Matías Avila) / Jorge Newbery 2 (René Billalba y Rodrigo Galdame).