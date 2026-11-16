Cayó 2-1 con Laprida y descendió de categoría. Sarmiento ganó y se aseguró el primer puesto de la zona “A” del torneo Clausura Zonal A.

USMA perdió y también se fue a la B

Unión San Martín Azcuénaga descendió este domingo a la división B al caer de visitante por 2-1 ante Laprida, en el marco de la penúltima fecha del torneo Clausura Zonal A “José ‘Portu’ Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El equipo “patricio” abrió el marcador con gol de Nicolás Mercado -de penal-, mientras que el “Canario”, lo empató con tanto de Welliabe Roque y más tarde, Thiago Reartes puso las cosas 2-1 en el “Domingo Perea”.

De esa manera, USMA se convirtió en el segundo equipo que desciende a la categoría B, algo que ya le había sucedido a Deportivo Portugués. Mientras que Laprida se aseguró un puesto en los cruces de cuartos de final.

Por su parte, en la zona A, Deportivo Sarmiento se aseguró el primer puesto al derrotar de local por 2-0 a Rada Tilly, y ya piensa en la próxima instancia.

El “Depo” se hizo fuerte en el “Pampa Zaldúa” y le ganó al ·Aurinegro” con dos goles de Juan Taffarel. De esa, manera, Sarmiento se afirmó una vez más en la cima a falta de solo una fecha del final de la fase de clasificación.

Por su parte, Próspero Palazzo sacó un triunfazo en Kilómetro 9 al ganarle de local por 1-0 a General Saavedra. El autor del gol en el “Nido” lo marcó Denis Corinaldesi.

En el restante partido del grupo, Argentinos Diadema goleó 6-1 a Deportivo Portugués con triplete de Claudio Leguizamón, doblete de Axel Romero y un tanto de Benjamín San Martín. Rodrigo Titta marcó el descuento para el cuadro “luso”.

De esa manera, el elenco de Kilómetro 27 se subió al segundo lugar de la zona A.

La fecha se completará este miércoles con los partidos de Jorge Newbery-Petroquímica y Comisión de Actividades Infantiles-Huracán.

Panorama de la 9ª fecha

DOMINGO 15

Zona “A”

- Deportivo Sarmiento 2 / Rada Tilly 0.

- Próspero Palazzo 1 / General Saavedra 0.

- Argentinos Diadema 6 / Deportivo Portugués 1.

Zona “B”

- Laprida 2 / USMA 1.

MIERCOLES 18

- Jorge Newbery vs Petroquímica.

- CAI vs Huracán.