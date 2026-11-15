"Te vas a matar y vas a matar a uno": tenso cruce entre dos pilotos de TC en Río Cuarto

Augusto Carinelli y Joaquín Ochoa (Toyota Camry) protagonizaron un tenso cruce en la zona de boxes este fin de semana en la fecha 14ª y penúltima fecha del Turismo Carretera disputada en el Autódromo de Río Cuarto. El episodio se originó este sábado en clasificación. En tanto, este domingo Matías Rossi venció con su Toyota Camry y se prendió en la lucha por la Copa de Oro, que ya tiene todos los nombres que lucharán por la corona.

El cruce tuvo su antecedente en pista, durante el cierre de la tanda cronometrada, cuando ambos pilotos protagonizaron un incidente que terminó con el auto de Ochoa a un costado de la cinta asfáltica, en la salida del sector nuevo del trazado cordobés. El piloto de Azar Motorsport se bajó visiblemente ofuscado de su Toyota Camry y, al constatar el daño en la trompa del vehículo, descargó su enojo con una patada contra el auto. Minutos después, al cruzarse con el Ford Mustang de Carinelli en pista, le dirigió un gesto de desaprobación.

La tensión escaló horas más tarde, cuando terminada la tercera batería las cámaras de televisión captaron el momento en el que Ochoa se dirigió al box del Martínez Competición para pedir explicaciones. El piloto de Viedma había planteado que fue dejado sin pista durante la serie y que, además, le había dañado su auto el día anterior al intentar esquivar al mismo rival.

Carinelli respondió de manera directa y cuestionó la conducta de su colega en pista. “Dejate de hinchar las pelotas. Con bandera amarilla seguiste. Está en la cámara de Risatti y en tu cámara, nunca viste la bandera amarilla”, le contestó el piloto de Corzuela. La discusión continuó en tono elevado, con Carinelli profundizando sus reproches hacia la forma de conducir de Ochoa.

En uno de los pasajes más tensos del cruce, Carinelli advirtió sobre los riesgos que, a su entender, implicaba el estilo de manejo de su rival. “Te vas a matar y vas a matar a uno, tenés que ser más prudente”, le dijo, antes de dirigirse también a la madre de Ochoa, presente en el lugar. “Señora, en Posadas le salvé la vida a su hijo. ¿Vos te acordás? ¿Cuándo tenía el auto puesto y tuve que levantar, que te salvaste? ¿No te acordás?”, agregó el piloto chaqueño, en referencia a un episodio previo entre ambos.

Antes de retirarse del box, Ochoa respondió con dureza a los reproches de su rival. “Vos no podés correr más, chabón. Dejate de joder. Hoy no tuviste ni la dignidad de dejarme doblar”, expresó el piloto rionegrino, en el cierre del intercambio registrado por las cámaras de televisión.

Horas después del cruce, Ochoa bajó el tono y contextualizó lo sucedido en diálogo con El Nueve. “Yo fui realmente a hablar. Quiero agradecer al equipo porque el auto se destruyó y pudimos largar la serie, aunque desde boxes. Augusto se pasa un poco en la uno, me deja sin pista y pierdo bastante”, explicó el patagónico.

El joven de Viedma reconoció además que el momento elegido para el reclamo no fue el más adecuado, dado el estado de ánimo de ambos protagonistas. “Fui a hablar con él a ver si se había pasado o tenía algún problema, quizá no era el momento, estábamos los dos calientes. Fui a hablar, no dejó lugar”, sostuvo Ochoa.

Este domingo, Rossi se impuso en la final y logró el triunfo obligatorio para estar habilitado en la lucha por el título. El Misil de Del Viso fue escoltado por Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) y Otto Fritzler (Mercedes-Benz). El ganador de este domingo se ubica cuarto en la Copa de Oro a 15 puntos del líder, Julián Santero (BMW).

Rossi tiene la posibilidad de igualar el hito de Juan María Traverso de 1995 de consagrarse en las dos categorías más importantes de Argentina, ya que lidera el campeonato del TC 2000.