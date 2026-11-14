Ferro, Oeste Juniors y Caleta Córdova clasificaron a cuartos

Se disputó este sábado la última fecha del torneo Clausura “B” de fútbol de Comodoro Rivadavia.

Los equipos de Ferrocarril del Estado en la zona “A”, y Oeste Juniors con Caleta Córdova en la “B”, lograron este sábado clasificarse para los cuartos de final del torneo Clausura B “José ‘Portu’ Guerreiro” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, Ferro aprovechó la caída que sufrió un día antes Tiro Federal -cayó 4-0 ante Deportivo Roca- y goleó 8-1 a Comodoro FC, para de esa manera asegurarse el último lugar que quedaba para llenar el cupo de cuartos en la zona “A”.

Oeste Juniors, mientras tanto, fue otro que hizo los deberes ya que derrotó 4-1 a Stella Maris y así logró clasificarse por el grupo “B”.

Mientras que el restante clasificado fue Caleta Córdova, que en el partido interzonal rescató un valioso empate de local ante Manantiales Behr de Ciudadela, con quien igualó 1-1.

Además, por la zona “B”, Nueva Generación obtuvo un aplastante triunfo de 12-1 ante el colista Universitario y se aseguró el primer lugar.

El que no pudo clasificarse fue San Martín, que igualó de visitante 1-1 con Florentino Ameghino y así sepultó sus últimas chances.

De esa manera, por la zona “A”, los clasificados a cuartos son Deportivo Roca -primero-, Camioneros Patagónicos -que este domingo recibe a Talleres Juniors-, Ciudadela y Ferro.

Mientras que por la “B”, los que jugarán la próxima instancia del certamen de ascenso son Nueva Generación, Ameghino, Oeste y Caleta Córdova.

Lo dicho este domingo desde las 17 en cancha de General Saavedra, Camioneros recibirá a Talleres Juniors en el partido que cerrará la última fecha y que será arbitrado por Luis Marcial.

Panorama de la 14ª fecha

VIERNES 13

Zona “A”

- Deportivo Roca 4 / Tiro Federal 0.

SABADO 14

- Ferrocarril del Estado 8 / Comodoro FC 1.

DOMINGO 15

- Camioneros vs Talleres Juniors.

Arbitro: Luis Marcial.

Cancha: General Saavedra.

Hora: 17.

SABADO 14

Zona “B”

- Nueva Generación 12 / Universitario 1.

- Florentino Ameghino 1 / San Martín 1.

- Oeste Juniors 4 / Stella Maris 1.

Interzonal

- Caleta Córdova 1 / M.B. Ciudadela 1.