Roca y Nueva Generación siguen firmes en la punta

El “Albirojo” venció 4-2 a Comodoro FC y “La Nueva” goleó 5-1 a Stella Maris por la 13ª fecha del Clausura B del fútbol de Comodoro Rivadavia.

Se jugó este sábado la 13ª fecha del torneo Clausura B “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, los líderes que tiene el campeonato volvieron a ganar por lo que se mantienen arriba en sus respectivas zonas.

Uno de ellos es Deportivo Roca, que se impuso por 4-2 ante Comodoro FC, con dos goles de Ariel Soto, uno de Iván Levián y otro de Elio Zalazar.

Camioneros, mientras tanto, continúa como escolta. Este sábado goleó 5-1 a Tiro Federal.

Mientras tanto, Manantiales Behr de Ciudadela le ganó como local por 1-0 a Ferrocarril del Estado con un tanto marcado por Fabrizio Ceballos.

En la zona “B”, el puntero Nueva Generación goleó 5-1 a Stella Maris y sigue en lo más alto. Florentino Ameghino superó por 1-0 a Caleta Córdova y sigue en el segundo puesto.

Mientras que San Martín se impuso de local por 4-2 ante Oeste Juniors.

Por su parte, y en el partido interzonal, Talleres Juniors logró su segunda victoria en el certamen al derrotar por 2-0 al colista Universitario. César Carrizo y Nicolás Lanaro anotaron los goles del triunfo de la “T” en cancha de Ferro.

Por otra parte, este lunes se jugarán los dos partidos pendientes de la 11ª fecha. Desde las 16, Comodoro FC recibirá a Talleres Juniors, mientras que San Martín hará lo propio ante Universitario.

Panorama de la 13ª fecha

SABADO 7

Zona “A”

- Tiro Federal 1 / Camioneros 5.

- Comodoro FC 2 / Deportivo Roca 4.

- M.B. Ciudadela 1 / Ferrocarril del Estado 0.

Zona “B”

- Stella Maris 1 / Nueva Generación 5.

- San Martín 4 / Oeste Juniors 2.

- Caleta Córdova 0 / Florentino Ameghino 1.

Interzonal

- Talleres Juniors 2 / Universitario 0.

LUNES 9

Zona “A”

- Comodoro FC vs Talleres Juniors.

Arbitro: Lucas Bres.

Asistentes: Sergio Corbalán y Eduardo Ugarte.

Cancha: Comodoro FC.

Hora: 16.

Zona “B”

- San Martín vs Universitario.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Pablo Aguirre y Gustavo Corbalán.

Cancha: San Martín.

Hora: 16.