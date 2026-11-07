Boca se coronó campeón de la Tabla Anual en el descuento

El “Xeneize” venció 1-0 a Defensa y Justicia y es el mejor de la temporada. El gol lo marcó Enner Valencia en el minuto 96.

Boca Juniors conquistó este sábado el título de la Tabla Anual al derrotar, de manera agónica y con un gol en tiempo de descuento, a Defensa y Justicia por 1-0.

El partido, que se jugó en la Bombonera y que correspondió a la última fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, tuvo el arbitraje de Sebastián Zunino y el gol de la consagración lo marcó el delantero ecuatoriano Enner Valencia, en el sexto minuto de adición.

El partido comenzó extremadamente parejo, con Boca yendo en busca del gol que le asegurara el título y Defensa y Justicia esperando la chance para golpear con algún contraataque.

Sin embargo, y pese a que hubo varias situaciones, los arqueros de ambos equipos se lucían y el marcador seguía sin moverse.

Incluso la cuestión se tornaba oscura para Boca porque Rosario Central le ganó 2-0 al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto, resultado que le permitía quedarse con el título al "Canalla".

Pero cuando parecía que ya no había tiempo para más, apareció a los 96 minutos Valencia para aprovechar un insólito rebote que dio el arquero rival Matías Borgogno, mandar la pelota al fondo de la red y así darle el título a Boca, que volvió a gritar campeón luego de tres años y medio.

Con este resultado, Boca finalizó primero en la tabla anual con 63 puntos, uno más que su escolta, que terminó siendo Rosario Central. Además, el "Xeneize" terminó en la Zona A del torneo Clausura con 33 puntos para alcanzar la línea del líder Instituto de Córdoba.