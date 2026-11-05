LA CAI goleó y también sigue arriba

El “Azzurro” se impuso 3-0 ante Laprida en el partido que cerró la 7ª fecha del torneo Clausura Zonal “A” del fútbol de Comodoro Rivadavia.

La Comisión de Actividades Infantiles goleó este miércoles a Laprida por 3-0 y de esa manera se sostiene como uno de los líderes -el otro es Jorge Newbery- de la Zona B del torneo Clausura Zonal A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

El partido, que se jugó en el estadio Domingo Perea, tuvo el arbitraje de Carlos Rujano.

El elenco, que conduce la dupla Nicolás Segura-Andrés Silvera se fue al descanso con ventaja de 1-0 por el gol que marcó Gustavo Arce a los dos minutos de juego.

En el segundo tiempo, la CAI aumentó en el marcador. A los 27’, Lautaro Ledesma puso el 2-0, mientras que tres minutos después, Benjamín Pedrosa marcó el 3-0.

De esa manera, la CAI se mantiene en la cima de la zona B, ahora con 14 puntos, compartiendo la cima con Newbery, que en esta misma jornada le ganó el clásico a Huracán.

Laprida, mientras tanto, se ubica cuarto con siete unidades.

En la próxima fecha, la CAI visitará a Newbery, mientras que Laprida recibirá a Petroquímica.

Panorama de la 7ª fecha

DOMINGO 1

Zona “A”

- Deportivo Sarmiento 3 / Argentinos Diadema 1.

- Próspero Palazzo 2 / Deportivo Portugués 0.

- Rada Tilly 2 / General Saavedra 2.

Zona “B”

-Petroquímica 0 / USMA 1.

MIERCOLES 4

Zona “B”

- Huracán 0 / Jorge Newbery 1.

- CAI 3 / Laprida 0.

Próxima fecha (8ª)

Zona “A”

- Deportivo Portugués vs Rada Tilly.

- General Saavedra vs Deportivo Sarmiento.

- Argentinos Diadema vs Próspero Palazzo.

Zona “B”

- USMA vs Huracán.

- Jorge Newbery vs CAI.

- Laprida vs Petroquímica.