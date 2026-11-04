Huracán y Newbery disputan el clásico en el Estadio Municipal

Se miden este miércoles desde las 17 por la séptima fecha del torneo Clausura Zonal “A”. La CAI juega con Laprida a partir de las 18 en el “Domingo Perea”.

Huracán recibirá este miércoles a Jorge Newbery en una nueva edición del clásico del fútbol de Comodoro Rivadavia y que corresponde a la 7ª fecha del torneo Clausura Zonal A “José ‘Portu’ Guerreiro”.

El partido, que se jugará en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, donde el “Globo” oficiará de local, dará comienzo a las 17 y va sin público visitante. El árbitro será Sergio Corbalán, quien estará acompañado por Diego Schooff y Gabriel Jarpa.

Huracán está a dos puntos de la cima (9), que tiene como líderes a Newbery y Comisión de Actividades Infantiles, los dos con 11 puntos.

El “Lobo”, que tiene la cabeza puesta en los cuartos de final del Regional precisamente ante la CAI, podría disponer en un equipo mixto, pensando justamente en el duelo con el “Azzurro”.

Huracán, en cambio, quedó eliminado en la primera fase del Regional y no le queda otra que luchar por el título del torneo doméstico.

En caso de ganar, el “Globo” podría volver a la punta, siempre y cuando la CAI no venza a Laprida, quienes se medirán desde las 18 en el estadio “Domingo Perea” en el otro partido que completará la séptima jornada.

La CAI, que dirigen la dupla Segura-Silvera, también tendrá el foco puesto en el juego de ida con Newbery, por lo que seguramente optará por una formación alternativa, guardándose lo mejor para el cruce con el “Lobo”.

Si el “Azzurro” gana, entonces seguirá en lo más alto de la zona “B”. En cambio, si el vencedor es Laprida, el “Canario” se meterá en la conversación por los primeros puestos del campeonato.

Esta fecha se inició el último domingo con cuatro partidos. Por la zona “A”, el líder Deportivo Sarmiento derrotó 3-1 a Argentinos Diadema.

Rada Tilly y General Saavedra no se sacaron ventajas e igualaron 2-2, mientras que Próspero Palazzo superó por 2-0 a Deportivo Portugués.

Además, en la zona “B”, Unión San Martín Azcuénaga logró un valioso triunfo en Kilómetro 8, al imponerse por 1-0 ante Petroquímica.

Panorama de la 7ª fecha

Zona “A”

- Deportivo Sarmiento 3 / Argentinos Diadema 1.

- Próspero Palazzo 2 / Deportivo Portugués 0.

- Rada Tilly 2 / General Saavedra 2.

Zona “B”

-Petroquímica 0 / USMA 1.

MIERCOLES 4

Zona “B”

- Huracán vs Jorge Newbery.

Cancha: Estadio Municipal – Km 3.

Hora: 17.

- CAI vs Laprida.

Cancha: Laprida.

Hora: 18:00.