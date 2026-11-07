Huracán ganó en La Paternal y clasificó a octavos de final

El “Globo” se impuso por 2-0 ante Argentinos Juniors, quien era otro de los equipos que luchaba por el primer puesto de la Tabla Anual de la LPF.

Huracán de Parque Patricios se clasificó este sábado para los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol al vencer de visitante 2-0 a Argentinos Juniors, quien llegaba con chances a esta última fecha para ganar la Tabla Anual, objetivo que quedó en manos de Boca.

El partido, que se jugó en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal, tuvo el arbitraje de Pablo Dóbalo, quien expulso en el local a Franco Paredes, como así también al entrenador del “Bicho”, Nicolás Diez.

Los goles del partido lo marcaron Oscar Cortes y Bruno Barticciotto.

El primer gol llegó rápidamente, a los ocho minutos de juego, a través de Oscar Cortés. El colombiano le puso el broche a un contragolpe perfectamente gestionado, luego de una buena habilitación de Facundo Kalinger, que lo eligió por sobre el ecuatoriano goleador Jordy Caicedo, que aparecía por el otro lado pero aparentemente en posición ilícita.

Después de un rato en el que los dirigidos por Nicolás Diez no lograron hacerse protagonistas e ir en busca del empate, llegó el segundo hecho que terminó de quebrar el partido: Franco Paredes pegó una patada temeraria a la altura de la mitad del terreno y el árbitro lo expulsó sin dudar y sin acudir al VAR.

Ya en superioridad numérica, el “Globo” no tardó mucho en extender su ventaja en el marcador. Dos minutos después, y nuevamente con asistencia de Kalinger, esta vez fue Bruno Barticciotto quien definió a la red con el arco casi a su merced luego del buen pase atrás del joven volante del elenco de la Quema.

El propio Barticciotto, ex Talleres de Córdoba, pudo haber marcado el 3 a 0 que quizás le hubiera bajado la persiana al partido antes del entretiempo, pero en este caso no estuvo fino. La definición sugería un remate casi idéntico al del tanto anterior, pero no logró esquivar a los defensores que taparon su tiro y desperdició la oportunidad.

Nada cambió en el complemento. Es cierto que el local tuvo alguna aproximación de riesgo frente al arco defendido por el nacionalizado ecuatoriano Hernán Galíndez, pero nunca supo resolver eficientemente. La gente de a ratos protestó con el ya popular cántico “movete, Bicho, movete”, aunque tampoco encontró la reacción esperada de los jugadores.