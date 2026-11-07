Rosario Central ganó pero no le alcanzó

Derrotó de local 2-0 al descendido Estudiantes de Río Cuarto por la última fecha del torneo Clausura y no pudo festejar el título de la Tabla Anual.

Rosario Central le ganó de local 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto y con ese resultado, terminó segundo en la Tabla Anual, que ganó este mismo sábado Boca Juniors.

El partido, que se jugó en el Gigante de Arroyito, tuvo el arbitraje de Hernán Mastrángelo y los goles los anotaron Julián Fernández y Emanuel Coronel. Gastón Avila, del local, se fue expulsado en el segundo tiempo.

En el final y con el partido ya terminado, los hinchas de Central invadieron la cancha al grito de “dale campeón” y somos “bicampeones”, mientras Boca le ganaba a Defensa y Justicia y era campeón.

El equipo rosarino salió decidido a buscar la victoria y consiguió abrir el marcador sobre el cierre de la primera etapa. A los 44 minutos del primer tiempo, Julián Fernández puso el 1 a 0 con una definición de derecha, a quemarropa desde el sector derecho, junto al palo izquierdo. La jugada llegó tras una asistencia de Gastón Avila, luego de un saque de esquina.

En el complemento, Rosario Central mantuvo su búsqueda y consiguió ampliar la ventaja. A los 40 minutos del segundo tiempo, Emanuel Coronel marcó el 2 a 0 definitivo, con un zurdazo desde fuera del área que se metió en el ángulo superior izquierdo.

Con la victoria prácticamente asegurada, el “Canalla” esperaba que Boca no pudiera ganar su partido ante Defensa y Justicia. Durante varios minutos, el resultado lo mantenía con chances concretas de quedarse con el título, pero en el último minuto apareció Valencia para convertir el gol que consagró campeón a Boca.

De esta manera, el Xeneize terminó primero con 64 puntos, mientras que Rosario Central finalizó con 61 unidades y Argentinos Juniors quedó tercero con 60 puntos.