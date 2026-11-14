Un asteroide acelera hacia la Tierra y creen que podría ser una antigua sonda soviética

El mundo de la astronomía vive días de intriga y misterio con la llegada del asteroide 1998 KY26. Este cuerpo celeste ha desafiado la comprensión de expertos de todo el mundo debido a su peculiar comportamiento. A pesar de ser un posible objetivo de la sonda japonesa Hayabusa2, es su aceleración inusual lo que ha capturado la atención global.

La enigma de este asteroide comenzó verdaderamente en 2023. Un extenso análisis de 25 años de datos reveló una discrepancia en su trayectoria. Los científicos descubrieron un impulso constante, aunque sutil, en el movimiento del asteroide que no correspondía a los cálculos gravitacionales esperados. La teoría inicial sugería que podría tratarse de un "cometa oscuro", una idea que justificaba el impulso por evaporación de hielo oculto, pero resultó insuficiente ya que 1998 KY26, a esas temperaturas, es demasiado cálido para conservar hielo.

Recientemente, la comunidad científica tuvo que reconsiderar sus conclusiones al descartarse la teoría del cometa oscuro. El Instituto Tecnológico de Georgia, a través de investigadores como Korbin Hansen y Masatoshi Hirabayashi, determinó que el asteroide es más bien un cuerpo deshidratado. La desmitificación del misterio, en cambio, abrió la puerta a especulaciones igual de fascinantes: ¿y si este objeto no es un asteroide corriente?

Avi Loeb, profesor de Harvard conocido por su valentía en plantear hipótesis poco convencionales, sugiere que el objeto puede ser mucho más de lo que parece. Junto a Adam Hibberd y Adam Crowl, presenta la idea de que 1998 KY26 podría ser la Fobos 1, la nave soviética que se perdió hace décadas. Detallan que varios factores, como el tamaño, la reflectividad, la rotación y una coincidencia en la órbita, podrían sugerir que 1998 KY26 y Fobos 1 son el mismo objeto.

Si la órbita y el brillo del objeto se asemejan más a naves interplanetarias que a asteroides, según los investigadores, la aceleración podría tener origen en la acción de la radiación solar sobre sus posibles superficies metálicas. Sin embargo, la teoría queda en el ámbito de la conjetura, faltando pruebas irrefutables para conectar la misión Mars de Rusia con este misterioso visitante del espacio.

Aun con estas especulaciones de ciencia ficción, el fenómeno de la aceleración sigue sin una explicación definitiva. Se ha sugerido que la presión de la radiación solar o la emisión térmica podrían ser responsables del movimiento tan particular del asteroide. Estas fuerzas resultan clave en objetos de reducido tamaño pero necesitan más validación dentro del contexto de 1998 KY26.