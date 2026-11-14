1311 Viviendas: irrumpió armado y amenazó a una familia

El sujeto ingresó sin autorización a una propiedad ubicada sobre calle Cayelli al 1500 y amenazó a los moradores.

Un nuevo episodio de violencia e inseguridad se registró este sábado por la mañana en el barrio Isidro Quiroga, donde un hombre mayor de edad fue aprehendido por la Policía luego de ingresar a una vivienda sin autorización y amenazar a sus ocupantes con un arma blanca.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 9:15 horas, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Quinta acudieron a un domicilio ubicado sobre calle Cayelli al 1510, tras recibir un alerta por un incidente en curso.

Al llegar al lugar, los uniformados lograron reducir al individuo y concretar su aprehensión. Posteriormente, quedó involucrado en una causa por presunta violación de domicilio y amenazas con arma blanca.

Las actuaciones iniciales estuvieron a cargo del oficial ayudante Leandro Yáñez, quien dio intervención al Ministerio Público Fiscal de turno.

En tanto, se dispusieron las diligencias correspondientes, entre ellas el secuestro de elementos de interés para la investigación y la recepción de declaraciones testimoniales, con el objetivo de establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio.