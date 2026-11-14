Boca arrolló a Banfield en Mendoza y jugará la final ante Platense

Con goles de Santiago Ascacibar, Sebastián Villa y Leandro Lozano, el conjunto xeneize venció 3-0 en el estadio Malvinas Argentinas por las semifinales de la Copa Argentina. El miércoles 2 de diciembre definirá el título frente al equipo conducido por Martín Palermo.

Boca Juniors aseguró su pasaje al partido decisivo de la Copa Argentina tras superar con amplitud a Banfield por 3-0 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. La eficacia en momentos clave del encuentro permitió al cuadro azul y oro resolver la semifinal y citarse en la definición con Platense, que dejó en el camino a Atlético Tucumán en la otra llave.

La apertura del marcador llegó en el cierre de la etapa inicial. A los 46 minutos, Leandro Paredes envió un pase pinchado al área que Santiago Ascacibar conectó de cabeza contra un palo para establecer el 1-0 antes del descanso. Previamente, el árbitro Arasa había amonestado a Rocky Balboa —por un tacazo involuntario en el rostro de Jagger Herrera— y a Braida, tras una infracción sobre Medina.

En el complemento, Banfield dispuso de una chance clara a los 11 minutos mediante un cabezazo de Balboa al lateral de la red tras un centro pasado de Abraham, pero Boca golpeó poco después. A los 18 minutos, Sebastián Villa enganchó desde la izquierda hacia su perfil derecho y sacó un potente remate al segundo palo para ampliar la diferencia.

Diez minutos más tarde, a los 28, el propio atacante colombiano desbordó y envió un centro que Leandro Lozano empujó en el segundo palo para sentenciar el 3-0 definitivo. Con el resultado encaminado, Paredes dejó la cancha a los 30 minutos bajo una ovación para el ingreso de Tomás Belmonte, quien a los 37 estrelló un disparo de media distancia en un parante externo. Sobre los 40, Leonel Flores también hizo vibrar el travesaño con un remate dentro del área, mientras las tribunas celebraban la clasificación con bengalas.

El duelo decisivo entre Boca y Platense se disputará el miércoles 2 de diciembre, con horario y sede a confirmar. Además de la consagración en el certamen nacional, ambos finalistas competirán por el premio de 200 millones de pesos destinado al campeón, monto que se suma al dinero ya acumulado por sus campañas en el torneo.